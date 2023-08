L’Inde s’apprête à interdire les exportations de sucre pour la première fois en 7 ans : rapport

L’Inde devrait interdire aux usines d’exporter du sucre au cours de la prochaine saison qui débutera en octobre, interrompant ainsi les expéditions pour la première fois en sept ans, le manque de pluie ayant réduit les rendements de canne, ont indiqué trois sources gouvernementales.

L’absence de l’Inde sur le marché mondial risquerait probablement d’augmenter les prix de référence à New York et à Londres, qui se négocient déjà autour de leurs plus hauts depuis plusieurs années, suscitant des craintes d’une nouvelle inflation sur les marchés alimentaires mondiaux.

« Notre objectif principal est de répondre aux besoins locaux en sucre et de produire de l’éthanol à partir des surplus de canne à sucre », a déclaré une source gouvernementale sous couvert de l’anonymat, conformément aux règles officielles. « Pour la saison à venir, nous n’aurons pas assez de sucre pour allouer des quotas d’exportation. »

L’Inde a autorisé les usines à exporter seulement 6,1 millions de tonnes de sucre au cours de la saison en cours jusqu’au 30 septembre, après les avoir autorisées à vendre un volume record de 11,1 millions de tonnes la saison dernière.

En 2016, l’Inde a imposé une taxe de 20 % sur les exportations de sucre afin de freiner les ventes à l’étranger.

Les pluies de mousson dans les principaux districts producteurs de canne à sucre du Maharashtra et du Karnataka – qui représentent ensemble plus de la moitié de la production totale de sucre de l’Inde – ont été jusqu’à 50 % inférieures à la moyenne jusqu’à présent cette année, selon les données du département météorologique.

Des pluies éparses réduiraient la production de sucre au cours de la saison 2023/24 et réduiraient même les semis pour la saison 2024/25, a déclaré un responsable de l’industrie, qui a requis l’anonymat.

Les prix du sucre local ont bondi cette semaine à leur plus haut niveau depuis près de deux ans, incitant le gouvernement à autoriser les usines à vendre 200 000 tonnes supplémentaires en août.

« L’inflation alimentaire est préoccupante. La récente hausse des prix du sucre élimine toute possibilité d’exportation », a déclaré une autre source gouvernementale.

L’inflation du commerce de détail en Inde a bondi à 7,44 % en juillet, son plus haut niveau depuis 15 mois, et celle des produits alimentaires à 11,5 %, son plus haut niveau depuis plus de trois ans.

La production de sucre de l’Inde pourrait chuter de 3,3 % à 31,7 millions de tonnes au cours de la saison 2023/24.

« Nous avons autorisé les moulins à exporter de gros volumes de sucre au cours des deux dernières années », a indiqué la troisième source gouvernementale. « Mais nous devons également garantir un approvisionnement suffisant et des prix stables ».

L’Inde a surpris les acheteurs le mois dernier en imposant une interdiction sur les exportations de riz blanc non basmati. New Delhi a également imposé la semaine dernière un droit de 40 % sur les exportations d’oignons dans le but de calmer les prix des denrées alimentaires à l’approche des élections nationales qui auront lieu plus tard cette année.

Un revendeur basé à Mumbai et travaillant pour une société de commerce international a déclaré que la baisse de la production en Thaïlande devrait également entraîner une réduction des expéditions et que le principal producteur brésilien ne serait pas en mesure, à lui seul, de combler le déficit.

