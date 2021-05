L’Inde saluée pour «  l’organisation réussie  » de la Ligue des champions de l’AFC

La Confédération asiatique de football (AFC) a félicité la Fédération indienne de football (AIFF) pour «l’organisation réussie» des matches du groupe E de l’AFC Champions League (ACL) à Goa récemment.

Au total, 12 matches ont eu lieu au stade Jawaharlal Nehru de Fatorda, Goa, du 14 au 29 avril, avec quatre équipes – les débutants FC Goa (Inde), Persepolis FC (Iran), Al Wahda (Émirats arabes unis) et Al Rayyan (Qatar).

C’était la première fois qu’un match de phase de groupes de l’AFC Champions League était organisé en Inde.

Le Persepolis FC, avec cinq victoires et une défaite, a cumulé 15 points pour mener le tableau, tandis qu’Al Wahda a terminé deuxième avec 13 points, tandis que le club de la Super League indienne (ISL), le FC Goa, a terminé troisième avec trois points.

Dans une lettre adressée au secrétaire général de l’AIFF, Kushal Das, le secrétaire général Dato Windsor John a écrit: «Félicitations à la Fédération indienne de football (AIFF) et au comité d’organisation local (LOC) pour l’organisation réussie de la Ligue des champions de l’AFC 2021 (Ouest) – Groupe E en Inde.

«Le succès est sans aucun doute une vitrine du dévouement, du travail acharné et des efforts inlassables de l’AIFF et du COL pour assurer un haut niveau d’organisation malgré les circonstances difficiles.

«Nous remercions le COL pour la merveilleuse hospitalité accordée à la délégation de l’AFC et aux clubs participants et pour toutes les dispositions prises pour assurer et sauvegarder la santé et le bien-être de toutes les personnes concernées tout au long du tournoi.»

