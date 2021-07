L’Inde s’aligne avec les Émirats arabes unis, Oman et la République kirghize dans le groupe E pour les éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans

L’Inde a été placée dans le groupe E avec les Émirats arabes unis, Oman et la République kirghize pour les éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans d’Ouzbékistan 2022 qui se tiendront du 23 au 31 octobre.

Lors du tirage au sort des éliminatoires, qui s’est tenu ici vendredi, 42 équipes étaient réparties en 11 groupes avec 15 places disponibles pour la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC, l’Ouzbékistan ayant déjà confirmé sa place en tant qu’hôte, a annoncé la Confédération asiatique de football.

C’est la première fois que le tournoi se déroulera dans la zone centrale du continent, a précisé l’AFC.

Le tirage au sort a divisé les équipes en deux régions – la région de l’Ouest comprenant 23 équipes concurrentes de l’Ouest, du Sud et du Centre et la région de l’Est, qui se compose de 19 équipes de l’Est et de l’ASEAN.

Les 11 vainqueurs de groupe et les quatre meilleures équipes classées deuxième se qualifieront pour la finale.

Alors que l’Inde fait partie du groupe E, la Jordanie accueillera le groupe F qui comprend également la Palestine et le Turkménistan.

Les autres poules de la région ouest sont le groupe A, qui comprend la Syrie, hôte du Qatar, le Yémen et le Sri Lanka, et le groupe B qui comprend la République islamique d’Iran, l’hôte du Tadjikistan, le Liban et le Népal. L’Irak, champion 2013, est en tête d’affiche du groupe C, qui sera accueilli par Bahreïn avec l’Afghanistan et les Maldives également en lice.

L’Arabie saoudite, vice-championne en 2013 et 2020, jouera dans le groupe D avec le Bangladesh, hôte du Koweït et de l’Ouzbékistan, qui participeront à titre amical et leurs résultats ne seront pas inclus dans le classement. L’AFC n’a fourni aucune raison à cela.

Dans la région de l’Est, l’Australie, qui a terminé troisième de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2020, a été tirée au sort dans le groupe G avec la Chine, hôte de l’Indonésie et du Brunéi Darussalam.

La République de Corée, vainqueur de l’édition 2020, affrontera l’opposition de l’ASEAN dans les pays hôtes de Singapour, du Timor-Leste et des Philippines dans le groupe H tandis que le Vietnam, vice-champion de 2018, sera avec le Myanmar, Hong Kong et le Taipei chinois dans le groupe I.

La Mongolie accueillera les équipes de l’ASEAN, la Thaïlande, la Malaisie et le Laos dans le groupe J tandis que la RPD de Corée, les champions 2016 du Japon et du Cambodge sont dans le groupe K, l’hôte devant être nommé en temps voulu.

