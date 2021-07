L’Inde retire des diplomates de la deuxième plus grande ville d’Afghanistan alors que les talibans revendiquent des gains territoriaux rapides

Un avion spécial exploité par l’armée de l’air indienne aurait été dépêché samedi pour récupérer une cinquantaine de diplomates et des forces de sécurité de la deuxième plus grande ville d’Afghanistan.

Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les ressortissants indiens travaillant au consulat avaient été « ramené pour le moment » à cause de « des combats intenses » près de la ville de Kandahar. Le ministère a souligné que le consulat continuerait à fonctionner avec l’aide de membres du personnel local et que la décision de retirer ses diplomates était « une mesure purement temporaire jusqu’à ce que la situation se stabilise. »

Vendredi, les forces talibanes sont entrées dans la périphérie de la ville de Kandahar, la capitale de la province du même nom, s’emparant de maisons et de bâtiments alors qu’elles affrontaient les troupes afghanes. Le groupe d’insurgés a capturé des quartiers entourant la ville dans le cadre d’une offensive à grande échelle qui a été lancée alors que l’armée américaine commençait à accélérer son retrait d’Afghanistan en mai.

Le gouvernement afghan a déployé des unités des forces spéciales, ainsi que l’armée de l’air du pays, pour tenter de repousser l’assaut des talibans.

Les militants prétendent désormais contrôler 85 % du territoire afghan, un chiffre que Kaboul a qualifié de propagande. Cependant, certains des gains territoriaux du groupe sont incontestables. Plus tôt cette semaine, les combattants talibans ont capturé deux principaux postes frontaliers avec l’Iran et le Turkménistan voisins. On pense également que les insurgés contrôlent environ les deux tiers de la frontière afghane avec le Tadjikistan. Moscou a indiqué qu’il était prêt à aider à protéger le Tadjikistan en cas d’incursion des talibans dans le pays.

Pendant ce temps, le président Joe Biden a défendu la décision de son administration de retirer les forces américaines d’Afghanistan, promettant que les États-Unis ne « s’éloigner » de Kaboul alors qu’il essaie de tenir les talibans à distance.

