L’Inde retire à Twitter l’immunité légale pour le « contenu de tiers » au milieu d’une dispute sur une nouvelle réglementation – rapports

Le réseau social est devenu mercredi la première plate-forme américaine à perdre les protections légales, le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information affirmant que le site n’était pas encore conforme aux nouvelles règles des médias sociaux mises en œuvre fin mai, selon plusieurs médias locaux.

« En raison de leur non-conformité, leur protection en tant qu’intermédiaire a disparu. Twitter est responsable des actions pénales contre toute loi indienne, tout comme n’importe quel éditeur », une source non identifiée du ministère a déclaré à NDTV.

Perdre son « port sûr » Les immunités signifient que Twitter, y compris ses dirigeants, pourrait faire l’objet d’un interrogatoire de police et d’une responsabilité pénale pour le contenu de l’utilisateur qui enfreint la loi.

Les plateformes de médias sociaux devaient nommer trois cadres spéciaux – un « chef de la conformité », un « agent nodal » et un « agent des griefs » – avant le 25 mai, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Bien que Twitter ait initialement pourvu ces postes, le gouvernement a déclaré que les nouvelles recrues devaient être des employés permanents du site pour respecter la réglementation. Il a donné un dernier avis à l’entreprise le 5 juin pour prendre les mesures nécessaires, mais les responsables disent qu’il ne s’est toujours pas conformé.

« L’entreprise avait reçu un délai supplémentaire pour se conformer aux directives, mais elle ne s’est pas conformée aux nouvelles règles informatiques malgré notre indulgence répétée » a déclaré une source gouvernementale au Times of India. « Avec cela, Twitter a perdu sa protection de refuge et est désormais exposé à des actions en vertu de l’IPC pour tout contenu illégal de tiers. »

Un porte-parole de Twitter a déclaré que la société est « tenir le ministère de l’informatique informé » de ses progrès « à chaque pas » dire au Times qu’il fait « tous les efforts pour se conformer aux nouvelles directives. »

Cependant, les autorités indiennes ont perdu peu de temps avant de déposer leur premier dossier contre Twitter, la police de l’Uttar Pradesh ayant déposé une plainte pour une vidéo virale montrant une agression brutale contre un homme âgé à Ghaziabad au début du mois. Les autorités affirment que Twitter n’a pas réussi à supprimer les images, ainsi que « trompeur » contenu sur l’attaque.

« Comme ils ne bénéficient d’aucune protection et qu’ils n’ont pas signalé cette vidéo comme média manipulé, ils sont passibles de poursuites pénales », a-t-il ajouté. la source du ministère de l’informatique a déclaré à NDTV.

La plainte a également été déposée contre plusieurs journalistes locaux qui auraient partagé la vidéo violente, affirmant qu’ils avaient tous aidé à diffuser le clip. « sur une grande Scale » et que les images étaient « une tentative de détruire l’harmonie communautaire » entre Indiens.

Le différend sur les nouvelles réglementations et la vidéo est loin d’être le premier affrontement de Twitter avec les autorités indiennes. À la fin du mois dernier, l’entreprise s’est disputée avec le gouvernement après avoir exprimé ses inquiétudes au sujet d’une répression de l’État contre « liberté d’expression. » La police s’était rendue dans les bureaux de Twitter à Delhi et à Gurgaon un jour auparavant, peu de temps après que la société eut signalé des tweets de politiciens indiens comme « médias manipulés ». Le gouvernement a nié les accusations de répression de Twitter, affirmant qu’elles « totalement sans fondement, faux et une tentative de diffamer l’Inde pour cacher leurs propres folies. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !