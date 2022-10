L’Inde résiste aux pressions pour rompre les liens avec la Russie

Une relation de longue date avec la Russie a « bien servi nos intérêts », a déclaré un haut responsable

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a défendu la préférence de son pays pour les armes russes, affirmant que New Delhi avait été forcée de se tourner vers le matériel soviétique après que les États-Unis et leurs alliés occidentaux se soient rangés du côté d’un “dictature militaire” au Pakistan pendant la guerre froide.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue australienne Penny Wong lundi, Jaishankar a été interrogé sur la question de savoir si l’Inde devait reconsidérer ses liens avec la Russie compte tenu du conflit en Ukraine, avant de décrire le “relation de longue date” entre les deux pays “Cela a certainement bien servi nos intérêts”, y compris des décennies de coopération en matière de sécurité.

“Nous avons un inventaire substantiel d’armes d’origine soviétique et russe. Et cet inventaire a en fait augmenté pour diverses raisons. Vous savez, les mérites des systèmes d’armes eux-mêmes, mais aussi parce que pendant plusieurs décennies, les pays occidentaux n’ont pas fourni d’armes à l’Inde et, en fait, ont vu une dictature militaire à côté de nous comme le partenaire privilégié », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, faisant une référence voilée au Pakistan.

Jaishankar a ajouté que l’Inde, comme tout État souverain, prend de telles décisions en fonction de son propre intérêt national, en disant : “Nous tous, en politique internationale, traitons avec ce que nous avons, nous portons des jugements, des jugements qui reflètent à la fois nos intérêts futurs et notre situation actuelle.”

Bien que New Delhi ait jusqu’à présent résisté à la pression des États-Unis pour réduire ses relations avec Moscou – augmentant plutôt ses importations de produits russes depuis le début des combats en Ukraine en février – le département d’État américain a déclaré que des responsables américains et indiens étaient en “Profond” pourparlers pour modifier les liens du pays avec la Russie en septembre.

Auparavant, le Premier ministre indien Narendra Modi avait déclaré que son pays était “dépendant” aux produits étrangers et doit devenir plus autonome, appelant à “le développement de l’écosystème de fabrication de défense dans le pays lui-même.” Cependant, il n’est pas clair si cet objectif implique une réduction des achats d’armes russes à court terme.

Comme de nombreux autres pays non occidentaux, l’Inde a appelé à la paix et à une solution diplomatique au conflit ukrainien – mais a refusé de se joindre à la campagne menée par les États-Unis pour punir la Russie. Alors que les responsables occidentaux ont exprimé leur mécontentement face au manque de soutien pour leurs politiques, ils se sont abstenus de cibler l’Inde avec des représailles.

Il en était de même avant le conflit en Ukraine, alors que Washington menaçait mais s’arrêtait avant d’imposer des sanctions contre l’Inde pour l’achat de systèmes avancés de défense antiaérienne S-400 russes. Cela contrastait avec son traitement de la Chine et même de la Turquie, alliée de l’OTAN, qui ont tous deux été frappés de sanctions pour avoir acheté les mêmes armes.