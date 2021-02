NEW DELHI (AP) – Lorsque Vinod K. Jose, rédacteur en chef de The Caravan, le principal magazine d’enquête indien, s’est connecté sur Twitter lundi, il a été choqué de trouver le compte du magazine bloqué.

Jose était déjà aux prises avec une affaire de sédition et d’autres accusations contre lui, les propriétaires de magazines et un journaliste indépendant. Au cœur des allégations se trouve la couverture par le magazine des manifestations d’agriculteurs en cours qui sévissent en Inde depuis plus de deux mois.

Alors que les agriculteurs campent aux abords de la capitale, protestant contre les nouvelles lois agricoles qui, selon eux, vont dévaster leurs revenus, les médias grand public et sociaux ont subi des attaques sans précédent du parti Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi. Les critiques affirment qu’il a utilisé les manifestations massives pour intensifier la répression de la liberté d’expression, détenir des journalistes et geler les comptes Twitter.

«C’est une évolution très effrayante pour la presse», a déclaré Apar Gupta, directeur exécutif de l’Internet Freedom Foundation, un groupe de défense des droits numériques.

Jose a partagé une capture d’écran du compte bloqué à partir de son identifiant personnel. Bientôt l’indignation s’ensuivit. Des militants, des journalistes et des agents de surveillance des médias se sont précipités pour condamner Twitter, qui a déclaré qu’il avait agi à la suite d’une «demande légale valable» émise par une autorité indienne.

Des centaines de comptes Twitter indiens, y compris ceux de sites Web d’information, d’activistes et d’un syndicat d’agriculteurs, ont été suspendus lundi. Certains, dont The Caravan’s, ont depuis été restaurés.

Hors ligne, au moins neuf journalistes ont été inculpés ces dernières semaines pour avoir couvert les manifestations.

Le déclencheur de la répression a été la mort d’un manifestant, Navneet Singh, lorsque les rassemblements en grande partie pacifiques sont devenus violents le 26 janvier après qu’un groupe d’agriculteurs se soit écarté d’un itinéraire de protestation convenu et ait pris d’assaut le fort rouge du 17ème siècle à New Delhi. Des centaines de policiers et d’agriculteurs ont été blessés lors d’affrontements.

Les dirigeants paysans ont condamné la violence mais ont refusé d’annuler la manifestation.

Les autorités affirment qu’aucun coup de feu n’a été tiré et que Singh est mort parce que son tracteur s’est renversé. Sa famille a allégué qu’il avait été tué par balle. Leur récit a été publié par plusieurs points de vente, dont The Caravan.

Les ministres du gouvernement de Modi ont accusé les journalistes et un éminent parlementaire de l’opposition d’inciter à la haine et de mettre en danger l’intégrité de la nation par des reportages et des tweets inexacts. Cela a conduit au dépôt d’accusations de sédition de l’époque coloniale, passibles d’une peine maximale de cinq ans de prison.

La loi, comme son équivalent dans d’autres anciennes colonies britanniques, est considérée comme draconienne et a été abrogée au Royaume-Uni en 2010.

Les poursuites pour sédition sont rares, mais leur utilisation pour faire taire les journalistes, les critiques et les dissidents en Inde n’est pas nouvelle et les gouvernements précédents y ont eu recours. Mais les données officielles montrent que le gouvernement de Modi a utilisé la loi plus que tout autre – en hausse de près de 30%. Il a également rejeté à plusieurs reprises les demandes de son abrogation.

Les appels et les messages demandant les commentaires de quatre porte-parole du BJP sont restés sans réponse, les appels au bureau des médias du parti ont également échoué.

Les organismes de surveillance des médias et les groupes de défense des droits, dont Human Rights Watch, ont condamné les actions du gouvernement comme étant de la censure. La Guilde indienne des rédacteurs en chef a déclaré que les affaires contre les journalistes étaient «une tentative d’intimider, de harceler, de battre les sourcils et d’étouffer les médias».

Daniel Bastard, chef du bureau Asie-Pacifique de Reporters sans frontières, a déclaré que le gouvernement essayait d’imposer son propre discours.

Les critiques disent que l’Inde sous Modi devient intolérante. Son classement dans l’Indice mondial de la liberté de la presse diminue chaque année et il se classe 142e sur 180 places en 2020.

Reporters sans frontières a noté que «les violences policières contre les journalistes» et «la pression accrue exercée sur les médias pour qu’ils adhèrent à la ligne du gouvernement nationaliste hindou» sont l’une des principales raisons de la rétrogradation.

Mais de même, la réaction de Twitter de suspendre les comptes a également «créé un terrible précédent» pour la liberté d’expression et de presse, a déclaré Jose.

«Nous aimons que Twitter reste neutre au lieu d’être vulnérable aux pressions du pouvoir», a-t-il déclaré.

Le ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information, dans sa notification à Twitter lundi, a déclaré qu’il avait ordonné à la société de supprimer les comptes qui avaient utilisé des hashtags incendiaires lors des violences du 26 janvier. Mais Jose a déclaré que The Caravan n’avait jamais utilisé de tels hashtags et que Twitter n’avait pas informé le magazine avant de suspendre son compte.

Le ministère n’a pas répondu aux appels et aux courriels, mais a publié une autre déclaration mercredi, accusant Twitter de restaurer «unilatéralement» les comptes «malgré les ordres de les retenir».

Il a déclaré que la plate-forme devait respecter les instructions des autorités et pourrait faire face à des accusations criminelles «pour ne pas se conformer aux ordres du gouvernement».

Twitter a refusé de commenter.

Gupta de l’Internet Freedom Foundation a déclaré que la loi informatique invoquée par le gouvernement pour geler les comptes Twitter lui donne le pouvoir de diriger les intermédiaires en ligne et les fournisseurs de services Internet pour qu’ils bloquent certains contenus sans fournir aucune explication.

«Dans le passé, les gouvernements ont bloqué des comptes journalistiques individuels, mais le blocage d’un compte de toute une publication est un niveau d’escalade», a déclaré Gupta.

La réponse du gouvernement aux protestations des agriculteurs a dépassé les frontières de l’Inde.

Mercredi, le ministère indien des Affaires extérieures a condamné « les groupes d’intérêts qui tentent de faire respecter leur programme » après que la pop star Rihanna et la militante climatique adolescente Greta Thunberg aient tweeté pour soutenir les manifestations.

Les artistes indiens n’ont pas été épargnés non plus.

Le 1er janvier, le comédien musulman Munawar Faruqui a été arrêté pour avoir prétendument insulté les sentiments hindous alors qu’il se produisait à Indore, une ville de l’État du Madhya Pradesh dirigée par le parti de Modi.

En Inde, blesser intentionnellement les sentiments religieux est une infraction pénale. Mais Faruqui a été arrêté préventivement avant même que sa performance ne commence.

«Avant qu’il ne puisse même faire la blague, avant même qu’il puisse vraiment commencer le spectacle, la police est venue et l’a traîné», a déclaré Anshuman Shrivastava, l’avocat de Faruqui.

L’émission a été annulée et la police a admis depuis qu’elle n’avait aucune preuve contre la bande dessinée. Vendredi, il a été libéré sous caution provisoire par la Cour suprême, après que trois juridictions inférieures ont refusé de le faire.

L’Associated Press a contacté cinq comédiens de premier plan qui ne voulaient pas parler officiellement, mais ont déclaré qu’ils avaient de plus en plus peur de faire des blagues contre le gouvernement et la religion hindoue.

« Ce à quoi nous assistons actuellement est une violation flagrante de la liberté d’expression en Inde, que le gouvernement a légitimée à la vue du public », a déclaré Sanjay Rajoura, un éminent satiriste indien. «Le gouvernement est venu après les musulmans parce qu’ils sont une minorité facilement visible. Mais maintenant, cela vient après quiconque a une expression informée et intelligente.

La colère des groupes nationalistes hindous alignés sur le parti de Modi a également pris les plateformes de streaming au dépourvu. Beaucoup de leurs émissions ont fait face à des appels au boycott et à des poursuites judiciaires. Récemment, la Cour suprême a publié un avis à Amazon Prime au sujet de son émission «Mirzapur» après qu’une pétition a affirmé qu’elle blessait les sentiments culturels.

De tels incidents n’ont pas inspiré beaucoup de confiance dans les tribunaux, a déclaré Jose de The Caravan. Lui et les propriétaires sont toujours aux prises avec des accusations criminelles.

«J’espère que les tribunaux verront que le monde regarde comment le système judiciaire de la plus grande démocratie défend les libertés personnelles», a déclaré Jose.