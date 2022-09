L’Inde rendra obligatoire la prise en charge de NavIC pour les smartphones, aucun calendrier n’a été décidé

Le gouvernement indien pousse les fabricants de combinés à activer la prise en charge de son système de navigation local NavIC sur les smartphones qu’ils vendront en Inde à partir du 1er janvier 2023, rapporte Reuter.

NavIC (Navigation with Indian Constellation) est le nom opérationnel du Système de navigation par satellite régional indien (IRNSS) développé par l’agence spatiale indienne ISRO à des fins militaires et commerciales. Sa constellation se compose de huit satellites et couvre le continent indien et la région s’étendant jusqu’à 1 500 km de ses frontières.

Selon le rapport, le gouvernement indien souhaite que les marques de smartphones adoptent NavIC sur leurs appareils, car il souhaite réduire la dépendance vis-à-vis des systèmes de navigation étrangers tels que le GPS américain et le GLONASS russe, ce qui est conforme à Atmanirbhar Bharat du Premier ministre indien, M. Narendra Modi ( traduction : Inde autonome).

Dans un communiqué de presse, le gouvernement indien a déclaré que NavIC (qui signifie marin ou navigateur en langues indiennes) est “aussi bon que le GPS des États-Unis en termes de précision de position et de disponibilité dans sa région de service” et qu’il s’appuie sur des systèmes de navigation étrangers exploités par la défense agences des nations respectées soulève des préoccupations pour les secteurs stratégiques car il existe un risque de retrait ou de refus du service dans une situation donnée. C’est quelque chose que l’Inde a appris à ses dépens pendant la guerre indo-pakistanaise de Kargil en 1999, lorsque les États-Unis ont refusé la demande de données GPS de l’Inde, l’incitant à développer son propre système de navigation.

S’appuyer également sur des systèmes de navigation étrangers présente un risque de dégradation ou de déni des services civils.

Realme X50 Pro a été le premier smartphone avec support NavIC

La source affirme que le gouvernement indien a eu des réunions privées avec Samsung, Xiaomi, Apple et quelques autres en août et septembre pour pousser les marques à la mise en œuvre de NavIC dans les smartphones qu’elles vendront en Inde à partir du 1er janvier 2023, mais les marques ont poussé citant des inquiétudes concernant l’augmentation des coûts de recherche et de production pour rendre leurs appareils conformes à NavIC.

Rendre les appareils conformes à NavIC nécessiterait également davantage d’autorisations de test, ce qui, avec une date limite du 1er janvier, pourrait perturber leurs lancements prévus.

Le directeur indien de Samsung, M. Binu George, aurait déclaré aux responsables indiens que la prise en charge de NavIC nécessite de nombreux autres composants que de nouveaux chipsets pour smartphones et des modifications de conception matérielle. On ne sait pas exactement quels changements sont nécessaires puisque plusieurs chipsets, y compris le SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, prennent déjà en charge NavIC. Même certains smartphones comme le Xiaomi 12S Ultra disponible uniquement en Chine sont compatibles NavIC.

L’ajout de la prise en charge de NavIC aux smartphones est une préoccupation majeure pour des marques telles que Xiaomi et Samsung, qui sont fortes dans la catégorie des moins de 200 $ sur le marché indien en raison du coût plus élevé des chipsets bi-bande dont elles auraient besoin pour prendre en charge NavIC et GPS dans le monde. deuxième marché des smartphones.

Reuter rapporte que les marques de smartphones ont demandé du temps jusqu’en 2025 pour la mise en œuvre de NavIC, et nous devrions nous attendre à une décision finale dans quelques jours.

Cependant, en réponse à ce rapport, le ministère indien de l’électronique et de l’informatique (MeitY) a déclaré qu’aucun délai n’avait été fixé pour rendre les smartphones en Inde compatibles avec NavIC en quelques mois. Le ministère a également déclaré que les réunions citées étaient consultatives et que la question est toujours en discussion avec toutes les parties prenantes.

Un rapport des médias a affirmé, citant une réunion, que les cos mobiles ont été invités à rendre les smartphones compatibles avec NavIC en quelques mois. Ceci est pour clarifier: (1) Aucun calendrier n’a été fixé. (2) La réunion citée était consultative; et (3) la question fait l’objet de discussions avec toutes les parties prenantes. — Ministère de l’électronique et de l’informatique (@GoI_MeitY) 26 septembre 2022

Selon l’ISRO, il y avait environ deux douzaines de smartphones compatibles NavIC en Inde à la mi-2021, tandis que Counterpoint a déclaré qu’il y avait un total d’environ 300 smartphones en Inde prenant en charge NavIC. Le X50 Pro de Realme a été le premier téléphone au monde avec NavIC.

Notre base de données comprend plus de 100 smartphones prenant en charge NavIC. Vous pouvez les vérifier ici et nous envoyer un conseil ici s’il y a un téléphone compatible NavIC que nous n’avons pas inclus. Vous pouvez également vérifier la prise en charge de NavIC pour votre appareil Android en téléchargeant des applications telles que GPSTest et GNSSTest depuis le Play Store.

Les iPhones d’Apple n’ont actuellement pas de support NavIC, mais cela pourrait changer à l’avenir.

La source