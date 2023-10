La décision de l’Inde de révoquer l’immunité diplomatique de dizaines de diplomates canadiens rend la vie « incroyablement difficile » à des millions de personnes ayant des liens avec ce pays, a déclaré vendredi le premier ministre Justin Trudeau.

Trudeau a fait ces remarques à Brampton, en Ontario. un jour après que son gouvernement a confirmé que 41 diplomates canadiens avaient quitté l’Inde après que New Delhi a menacé de révoquer leur immunité diplomatique.

« Il s’agit d’une violation de la Convention de Vienne régissant la diplomatie », a déclaré Trudeau. « Ils choisissent de contrevenir à un principe très fondamental du droit international et de la diplomatie. C’est quelque chose qui devrait inquiéter tous les pays du monde.

« Cela a également des impacts très réels sur les millions de personnes qui voyagent entre l’Inde, en tant qu’étudiants, membres de la famille, pour des mariages, pour les entreprises, pour les liens commerciaux croissants entre nos pays. »

Les diplomates canadiens ont quitté l’Inde après deux semaines de négociations entre l’Inde et le Canada, motivées par la demande de l’Inde d’une « parité » dans le nombre de diplomates présents dans les deux pays, a déclaré à CBC News une source connaissant la situation.

REGARDER : La décision de l’Inde à l’égard des diplomates est « contraire au droit international », selon le Premier ministre La décision de l’Inde à l’égard des diplomates est « contraire au droit international », selon le Premier ministre Vidéo en vedetteLe premier ministre Justin Trudeau a déclaré que la décision du gouvernement indien de révoquer l’immunité diplomatique de dizaines d’employés canadiens en poste dans ce pays constitue une violation du droit international et un sujet dont les pays du monde entier devraient s’inquiéter.

Cette demande faisait partie d’une réaction de colère du gouvernement du premier ministre Narendra Modi à l’allégation de Trudeau le mois dernier selon laquelle des agents indiens étaient impliqués dans le meurtre d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar, à Surrey, en Colombie-Britannique, le 18 juin.

Trudeau a déclaré que les actions de l’Inde « rendent la tâche incroyablement difficile » pour « des millions de Canadiens dont les origines remontent au sous-continent indien ».

Les responsables gouvernementaux ont déclaré que 45 pour cent des étudiants internationaux du Canada, 27 pour cent des nouveaux résidents permanents et 22 pour cent des travailleurs étrangers temporaires viennent de l’Inde.

« C’est quelque chose qui a des conséquences considérables pour le monde diplomatique et qui, je le sais, inquiètent beaucoup de pays », a ajouté Trudeau.

L’Inde affirme respecter le droit international

Jeudi, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a publié une déclaration confirmant que 41 diplomates et leurs 42 personnes à charge ont été retirés du pays avant que leur immunité diplomatique puisse être révoquée.

La déclaration de Joly indique que si les pays sont autorisés à enfreindre les conventions diplomatiques, « aucun diplomate, où que ce soit, ne serait en sécurité ».

Le retrait de ces diplomates, a déclaré Joly, aura des répercussions sur les services consulaires qui peuvent être offerts sur le terrain en Inde. Tous les services en personne dans les consulats en Inde ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre.

« Cinq [Immigration, Refugees and Citizenship Canada] Le personnel reste en Inde et se concentrera sur le travail qui nécessite une présence dans le pays, comme le traitement urgent, l’impression des visas, l’évaluation des risques et la supervision des partenaires clés, notamment les centres de demande de visa, les médecins désignés et les cliniques qui effectuent des examens médicaux d’immigration », indique le communiqué de Joly. .

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement indien a répondu vendredi à la déclaration de Joly.

« L’état de nos relations bilatérales, le nombre beaucoup plus élevé de diplomates canadiens en Inde et leur ingérence continue dans nos affaires intérieures justifient une présence diplomatique mutuelle à parité à New Delhi et à Ottawa », indique le communiqué.

Le gouvernement indien a insisté sur le fait qu’exiger la parité du nombre de diplomates présents dans chaque pays était conforme à la Convention de Vienne.

« Nous rejetons toute tentative visant à présenter la mise en œuvre de la parité comme une violation des normes internationales », indique le communiqué.

Le Canada a déclaré qu’il respecterait « les normes diplomatiques et ne rendrait pas la pareille à cette action ».

Nombre de diplomates indiens contesté

L’Inde a affirmé n’avoir que 21 diplomates accrédités au Canada et a déclaré que le Canada en avait 62 dans son haut-commissariat à New Delhi et quatre consulats à Mumbai, Chandigarh et Bengaluru.

Les responsables canadiens ont remis en question le calcul de l’Inde, qui, selon eux, ne donne pas une image précise de la taille respective des deux missions diplomatiques.

L’affirmation de l’Inde selon laquelle il n’y a que 21 diplomates accrédités au Canada semble également entrer en conflit avec le registre des représentants étrangers accrédités au Canada, qui montre que l’Inde en compte 60 au Canada.