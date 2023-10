Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré vendredi que la répression du gouvernement indien contre les diplomates canadiens rendait la vie normale difficile à des millions de personnes dans les deux pays.

Trudeau a pris la parole un jour après que le Canada a déclaré avoir retiré 41 diplomates à la suite d’une menace indienne de révoquer unilatéralement leur statut. New Delhi est furieuse que Trudeau ait suggéré le mois dernier que des agents indiens pourraient avoir été impliqués dans le meurtre en juin d’un terroriste sikh au Canada.

« Le gouvernement indien rend incroyablement difficile la poursuite de la vie normale pour des millions de personnes en Inde et au Canada. Et il le fait en contrevenant à un principe très fondamental de la diplomatie », a déclaré Trudeau.

« C’est quelque chose qui m’inquiète beaucoup pour le bien-être et le bonheur de millions de Canadiens dont les origines remontent au sous-continent indien », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse télévisée à Brampton, en Ontario.

Trudeau a déclaré que l’expulsion de certains diplomates canadiens entraverait les voyages et le commerce et poserait des difficultés aux Indiens qui étudient au Canada.

Environ deux millions de Canadiens, soit 5 % de la population totale, sont d’origine indienne. L’Inde est de loin la plus grande source d’étudiants internationaux au Canada, représentant environ 40 % des titulaires de permis d’études.

Le ministère indien des Affaires étrangères avait auparavant rejeté l’idée selon laquelle il aurait violé la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

« L’état de nos relations bilatérales, le nombre beaucoup plus élevé de diplomates canadiens en Inde et leur ingérence continue dans nos affaires intérieures justifient une présence diplomatique mutuelle à parité à New Delhi et à Ottawa », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Canada compte désormais 21 diplomates en Inde.

