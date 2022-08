L’Inde remporte une médaille d’or historique dans les boulingrins féminins à quatre

Le quatuor composé de Lovely Choubey, Rupa Rani Tirkey, Pinki et Nayanmoni Saikia a marqué l’histoire lors de la cinquième journée des Jeux du Commonwealth à Birmingham en remportant la toute première médaille du pays dans les sports de boulingrin en battant l’Afrique du Sud (17-10) en finale à Parc Victoria mardi.

L’Inde avait pris les devants au début du match pour la médaille d’or avec une avance de 8-2 après la fin 7, mais l’Afrique du Sud a reculé et a fait 10-10 après la fin 12. L’Inde a cependant gardé ses nerfs dans la fin commerciale de la cravate. étendant leur avance à cinq points après la fin 14, et cela a gonflé à 7 points après la fin 15, scellant ainsi une médaille d’or.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Issu de domaines aussi divers que la police, l’enseignement et l’administration, le quatuor a enfin quelque chose à répondre aux opposants. On ne s’attend pas à ce que leur nouveau succès déclenche une révolution et lance une transformation rapide du sport, mais une médaille CWG pourrait encore s’avérer être un énorme pas dans cette direction, car cela pourrait inciter davantage d’Indiens à adopter le sport.

Le «chef» de la meute, Lovely, 38 ans, est un agent de la police du Jharkhand tandis que Rupa, qui est également de Ranchi, travaille au département des sports de l’État. Pinki, qui a découvert le sport accidentellement lors du CWG 2010 à Delhi, est professeur de sport avec DPS RK Puram à New Delhi tandis que Nayanmoni vient d’une famille d’agriculteurs de l’Assam et travaille dans le département des forêts de l’État.

L’équipe a battu la Nouvelle-Zélande 16-13 en demi-finale pour remporter une première apparition en finale dans le format à quatre féminin de la compétition.

Contre la Nouvelle-Zélande, après avoir concédé une avance de 0-5 après la deuxième volée, l’équipe indienne a fait un retour en force face à l’équipe kiwi de Selina Goddard (première), Nicole Toomey (deuxième), Tayle Bruce (troisième) et Val Smith (skip ).

Après la fin 9, elles étaient à égalité 7-7 mais après la fin 10, l’Inde avait pris une avance de 10-7. C’était une lutte serrée entre les deux équipes, car la Nouvelle-Zélande menait légèrement 13-12 après la fin-14.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici