L’Inde remporte l’or dans l’épreuve par équipe mixte pistolet 25 m P3 ; Sacs Rahul Jahkar Bronze

L’Inde a remporté deux médailles – une d’or et une de bronze – lors de la deuxième journée du Championnat du monde de tir para-sportif (WPS) 2022 à Al Ain, remportant l’or dans l’épreuve par équipe P3 – épreuve mixte pistolet 25 m SH1.

L’équipe de Rahul Jakhar, Singhraj et Nihal Singh a remporté la médaille d’or dans l’épreuve par équipe.

Dans l’épreuve individuelle, Rahul Jakhar a remporté la médaille de bronze, terminant derrière Kim Jungnam de Corée du Sud et Olseken Denysiuk d’Ukraine. Jungnam a terminé avec 28 points devant Denysiuk et Jakhar a terminé avec 21 points.

Dans la phase de qualification du P3 25 Mixed Pistol SHi, Jahkar était en tête du classement, avec un score de 582 points et 12x (10 intérieurs), avec Jungnam et Denysiuk respectivement deuxième et troisième avec 577 et 575 points.

Parmi les autres Indiens, Singhraj s’est classé septième avec un score de 565 (10x) tandis que Nihal Singh a été classé 8e après le tour de qualification avec le même nombre de points qu’ils ont atteint la finale.

Dans la finale, Nihal Singh a terminé quatrième avec 20 points tandis que le double médaillé des Jeux paralympiques Singhraj a terminé 6e avec un score de 13 points.

Dans l’événement P3 – Mixed Air Rifle Prone, l’Indien Avani Lekhara a tiré 630,6 pour terminer 19e de la ronde de qualification. Sidhartha Babu s’est classé 17e avec un score de 631,3 points.

Son collègue tireur à la carabine indien, Swaroop Mahavir Unhalkar, a également obtenu un score inférieur à la normale de 622,5 pour terminer 45e de la phase de qualification.

Yulia Watanabe, du Japon, est arrivée en tête de liste avec un score de 637,7 et Natascha Hiltrop, d’Allemagne, a terminé deuxième avec 636,2 points.

Veronika Vadovicova, de Slovaquie, a remporté la médaille d’or avec 255,5 points.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici