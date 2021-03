Les tireurs au fusil de chasse Prithviraj Tondaiman, Lakshay Sheoran et Kynan Chenai ont terminé la campagne de l’Inde à la Coupe du monde ISSF avec une médaille d’or dans l’épreuve par équipe masculine de piège ici dimanche. Les visiteurs menaient 2-0 au départ avant que les Indiens ne reviennent pour égaliser les scores. L’équipe du Kazakhstan a de nouveau pris l’avantage uniquement pour les tireurs à domicile pour se rallier une fois de plus et faire 4-4. Dans le tour décisif, l’Inde a mieux tiré pour s’imposer 6-4 vainqueurs. Le Kazakhstanais Victor Khassyanov, Maxim Kolomoyets et Andrey Mogilevskiy ont remporté la médaille de bronze en battant les Qataris Mohammed Al Rumaihi, Saeed Abusharib et Nasser Ali Al Hemaidi 6-4.

