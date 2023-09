L’Inde remporte l’or au squash et au tennis et bat le Pakistan 10-2 au hockey masculin

Jeux vidéo asiatiques, Jour 7 EN DIRECT : L’Inde a ajouté deux médailles jusqu’à présent aux 19e Jeux vidéo asiatiques à Hangzhou samedi, septième journée d’action sportive. Le premier, une médaille d’argent, a eu lieu dans l’événement 10 m Air Pistol Combined Crew avec l’aimable autorisation de Sarabjot Singh et Divya TS. Plus tard, Rohan Bopanna et Rutuja Bhosale ont décroché une médaille d’or dans l’épreuve de tennis combiné en double. Preeti Pawar et Lovlina Borgohain ont assuré à l’Inde des médailles en boxe. Dans le golf féminin, Aditi Ashok semble être dans une position idéale pour une médaille d’or avec l’équipe prête à remporter également une médaille.

L’Inde ajoutera au moins une autre médaille à son total avec le match pour la médaille d’or en squash entre l’Inde et le Pakistan. Parmi les sujets à surveiller, il y aura l’Inde contre le Pakistan au hockey et l’Inde contre la Corée du Sud au badminton masculin.

Lors de la sixième journée, l’Inde a connu une journée formidable avec huit médailles, portant le cagnotte de la nation à 33 médailles. L’équipage féminin du pistolet à air comprimé de 10 m, l’équipage masculin du fusil de 50 m à 3 positions, Esha Singh, Palak Gulia et Aishwary Pratap Singh ont élevé le décompte en tirant. L’Inde a également remporté une médaille d’argent en tennis en double masculin et une médaille de bronze dans les épreuves de squash par équipe féminine. Kiran Baliyan a remporté la première médaille en athlétisme.