L’Inde remporte l’or au Championnat du monde junior ISSF alors que la paire Abhinav-Gautami règne en maître

La paire Abhinav Shaw et Gautami Bhanot a remporté la médaille d’or par équipe mixte à la carabine à air comprimé à 10 m lors de la deuxième journée des Championnats du monde juniors de l’ISSF à Changwon, en Corée.

La paire indienne a battu la combinaison française d’Oceanne Muller et Romain Aufrere 17-13 dans le match pour la médaille d’or.

Il s’agissait de la troisième médaille d’or de l’Inde dans la compétition, ce qui a propulsé le pays à la deuxième place du décompte des médailles, avec une médaille d’argent et deux de bronze en plus.

La Chine est en tête du classement avec le même nombre d’or et de bronze que l’Inde, mais avec une médaille d’argent supplémentaire pour récompenser ses efforts.

L’Inde a également décroché une médaille de bronze lors de la deuxième médaille de la journée, l’épreuve par équipes mixtes au pistolet à air comprimé de 10 m, lorsqu’Abhinav Choudhury et Sainyam, qui avaient remporté l’or dans la compétition individuelle féminine au pistolet à air comprimé dimanche, ont eu raison des Coréennes Kim Juri et Kim Kanghyun 17-11, dans le match pour la médaille de bronze.

Abhinav et Gautami avaient déjà tiré 627,4 lors de la qualification pour terminer deuxième parmi 35 équipes pour se qualifier pour le match pour la médaille d’or.

Oceanne et Romain avaient dominé la qualification avec 632,4, mais la paire indienne a inversé l’ordre dans la finale avec quelques tirs granuleux. Ils étaient initialement menés 0-4, mais ont montré une formidable détermination à s’en sortir à la fin.

La paire d’Abhinav Choudhary et Sainyam a tiré un total de 574 en qualification pour terminer quatrième. Cela leur a donné un coup de bronze, qu’ils ont dûment obligé.

Le troisième jour, quatre finales sont alignées, à savoir les finales masculines et féminines de carabine à air comprimé de 10 m et les finales masculines et féminines de skeet.

