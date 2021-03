L’équipe de l’Inde a, dans un passé récent, pris l’habitude de rebondir dans la série après avoir été défaite lors des premières rencontres. Mardi a été un jour différent lorsque Men in Blue a enregistré un superbe retour pour battre l’Angleterre lors du premier ODI par 66 points à Pune. L’Inde, dirigée par le skipper Virat Kohli, a fixé à l’Angleterre un objectif de 318 et à un moment donné, les visiteurs étaient sur la bonne voie pour une énorme victoire. Grâce aux 94 courses de l’ouvreur Jonny Bairstow, les visiteurs avaient une longueur d’avance de 135 points. Le jeu a commencé à tourner dans le deuxième sort de Shardul Thakur où il représentait trois guichets: Bairstow, Eoin Morgan et Jos Buttler. Deux d’entre eux sont venus de la même manière. Avec un score de 176/5, l’Angleterre est tombée dans une coquille. Le débutant Prasidh Krishna, qui avait permis à l’Inde de faire une percée, est revenu pour compléter son quatre-pour. Et puis Bhuvneshwar Kumar a frappé en succession rapide pour mettre le combat hors de la poursuite de l’Angleterre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy