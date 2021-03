L’équipe masculine indienne s’était qualifiée deuxième dans la course pour la médaille d’or après avoir tiré 623,4 dans la deuxième série de qualification derrière la Corée du Sud 625,1 américaine (621,2), représentée par Taeyun Nam, Byounggil Choo et Jae Seung Chung et l’Iran Pourya Norouziyan, Hossein Bagheri et Amir Mohammad Nekounam (620,1) a disputé le match pour la médaille de bronze, l’ancien terminant troisième sur le podium après que les Kenyans n’aient pas pris le départ.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy