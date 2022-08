L’Inde remporte la médaille d’argent après avoir perdu 3-1 contre la Malaisie

Lire la suite

le simple féminin tandis que le duo masculin de Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Shetty a chuté dans le double d’ouverture. Avec cette victoire, la Malaisie a retrouvé le titre qu’elle avait perdu contre l’Inde il y a quatre ans à Gold Coast.

Plus tôt lundi, Lakshya Sen a déjoué le champion du monde en titre, Loh Kean Yew, alors que l’Inde a montré sa puissance pour blanchir Singapour 3-0 pour réserver une place en finale.

En double masculin, Satwiksairaj Reddy et Chirag Shetty ont donné l’avantage à l’Inde en demi-finale avec une victoire 21-11, 21-12 contre Yong Kai Terry Hee et Andu Jun Kian Kwek. Le double médaillé olympique PV Sindhu a été clinique contre Jia Min Yeo, 19e, pour un résultat de 21-11, 21-12, portant l’avance de l’Inde à 2-0.

Le troisième match entre Sen et Loh était le match le plus attendu de la demi-finale avec l’Indien au 10e rang face au Singapourien au neuvième rang. Sen, qui a prolongé son compte face à face sur Loh à 4-2, a tenté sa chance contre le Singapourien et a réussi le plus souvent.

L’Indien a utilisé son coup droit tonitruant pour bouleverser le rythme de Loh. Sen a commencé lentement alors que Loh prenait une avance de 4-0 lors du premier match. Il a rebondi pour faire 6-6 après un long échange, Loh ne sachant pas s’il devait le quitter ou le frapper.

L’Indien est entré dans la pause avec un mince avantage de 11-10 et a fait 14-10 avec deux fautes directes de la raquette de Loh. Il a enchaîné avec un puissant smash sur le coup droit de Loh et a porté le score à 16-10. Loh a réduit l’écart, mais Sen a réussi à mener 1-0 dans le match après que le Singapourien ait trouvé le filet. Le deuxième match a également été une bataille difficile, mais Sen a toujours maintenu la tête et a clôturé le match.

Le deuxième match a également été fluide pour Sindhu qui a levé les mains en l’air après que Yeo ait poussé un service à la balle de match. Rankireddy et Shetty ont également remercié la foule après le premier match.

