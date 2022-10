L’Inde remporte deux autres médailles au Championnat du monde ISSF

L’Inde a remporté deux autres médailles au Championnat du monde ISSF ici dimanche. L’équipe féminine de pistolet 25 m a remporté une médaille d’argent et l’équipe masculine de 50 m carabine 3 positions a remporté une médaille de bronze, alors même que l’Inde a mis fin à sa quête de quota pour les Jeux olympiques de Paris 2024 à deux du championnat.

Leur total s’élève à 12 médailles d’or, neuf d’argent et 13 de bronze.

L’équipe féminine de pistolet 25 m composée de Rhythm Sangwan, Manu Bhaker et Abhidnya Ashok Patil s’est qualifiée pour la première fois pour les huit premières étapes avec une sixième place lors de la première étape de qualification où elles ont totalisé 873. L’Ukraine a dominé l’étape avec 880.

Thy est ensuite arrivé deuxième avec un effort combiné de 443 dans la deuxième étape avec la Chine en tête avec 444, préparant un affrontement pour la médaille d’or avec les Indiens.

Les Chinois, cependant, étaient trop bons pour les Indiens et ne leur ont pas offert la moindre chance dans le match décisif, l’emportant 16-0.

Dans le 3P masculin, Aishwary Tomar, Swapnil Kusale et Niraj Kumar ont dominé la première étape de la qualification avec un score combiné de 1324. Dans la deuxième étape cependant, ils ont terminé quatrième avec un total de 873 et ont été tirés au sort contre les États-Unis dans une fusillade pour la médaille de bronze. . Ils ont affirmé que 17-15 en leur faveur. La Norvège a remporté l’or et la France l’argent.

Dans le pistolet à tir rapide de 25 m masculin, qui avait quatre quotas à gagner pour les Jeux olympiques de Paris, l’Indien Vijayveer Sidhu a tiré 289 dans la ronde de tir rapide pour un total de 583 pour terminer 11e. Peter Florian, d’Allemagne, a pris la huitième et dernière place de qualification avec un score de 584.

Le médaillé d’argent olympique Vijay Kumar a tiré 581 dans son championnat de retour pour terminer à la 13e place. Anish, le troisième Indien dans le peloton, était plus loin en 28e position avec un score de 575.

Dans l’épreuve par équipes mixtes 3P, la paire d’Anjum Moudgil et Aishwary Pratap Singh Tomar a terminé 17e avec un score de 873 et Sift Kaur Samra et Swapnil Kusale ont tiré 866 pour terminer à la 31e place.

