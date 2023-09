L’Inde rejette les allégations « absurdes » du Canada

La réprimande de New Delhi intervient après que le Canada a annoncé l’expulsion d’un diplomate indien pour son implication présumée dans l’assassinat du leader du mouvement Khalistan.

New Delhi a rejeté mardi « absurde et motivé » accusations du gouvernement canadien selon lesquelles des agents indiens auraient été impliqués dans l’assassinat du leader du mouvement séparatiste du Khalistan, Hardeep Singh Nijjar, un citoyen canadien.

Cette décision intervient après que le gouvernement canadien a choisi d’expulser un haut diplomate indien lundi dans le cadre de l’enquête d’Ottawa sur ce que le premier ministre Justin Trudeau a décrit comme des allégations crédibles selon lesquelles le gouvernement indien aurait pu avoir des liens avec le meurtre d’un activiste du Khalistan. Nijjar, un fervent partisan du mouvement Khalistan qui cherche à créer une patrie sikh indépendante dans la région du Pendjab en Inde, a été abattu le 18 juin devant un centre culturel sikh à Surrey, en Colombie-Britannique.

Le premier ministre Justin Trudeau a prononcé un discours urgent devant les législateurs au Parlement lundi après-midi, les informant que les agences de sécurité canadiennes poursuivaient depuis des semaines « des allégations crédibles d’un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien » et le meurtre de Nijjar sur le sol canadien.

«Allégations de [the] L’implication du gouvernement indien dans tout acte de violence au Canada est absurde et motivée« , a déclaré le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a ajouté que «de telles allégations non fondées visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde. L’inaction du gouvernement canadien dans ce dossier est une préoccupation de longue date et constante..»

New Delhi a en outre déclaré que le fait que des personnalités politiques canadiennes «sympathie ouvertement exprimée pour de tels éléments« reste une question de »profonde préoccupation».

En savoir plus Trudeau dit que des « agents indiens » pourraient avoir assassiné le leader sikh canadien

«L’espace accordé au Canada à une gamme d’activités illégales, notamment les meurtres, la traite des personnes et le crime organisé, n’est pas nouveau. Nous rejetons toute tentative visant à lier le gouvernement indien à de tels développements. Nous exhortons le gouvernement du Canada à engager des poursuites judiciaires rapides et efficaces contre tous les éléments anti-indiens opérant à partir de leur sol.», lit-on dans le communiqué.

Plus tôt lundi, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé que le chef des renseignements indiens au Canada avait été expulsé en raison de l’implication présumée de l’Inde dans l’attaque contre le «Si cela s’avérait vrai, cela constituerait une grave violation de notre souveraineté et de la règle la plus fondamentale régissant la manière dont les pays traitent les uns avec les autres.», a déclaré Joly, selon AP.

Cette décision intervient quelques jours après que le Canada a effectué une mission commerciale en Inde et que le gouvernement indien a appris que les négociations commerciales cruciales entre les deux pays avaient été gelées.certains problèmes». Lors du sommet des dirigeants du G20 à New Delhi, le Premier ministre indien Modi a exprimé son «fortes inquiétudes» à Trudeau concernant l’approche du Canada à l’égard de l’activisme de Khalistn, a noté le ministère indien des Affaires étrangères le 10 septembre.

En juillet, New Delhi a convoqué le haut-commissaire canadien à propos des affiches déployées par les partisans du Khalistan à l’approche du « Freedom Rally » devant les consulats indiens de Toronto et de Vancouver. Les affiches qualifiaient les diplomates indiens de «tueurs» et a suscité l’indignation de la diaspora pendjabi au Canada. Ottawa a alors qualifié les affiches de «inacceptable» et a déclaré qu’il assumait ses obligations concernant la sécurité des diplomates «très sérieusement ».