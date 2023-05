L’Inde regroupée avec le Japon, l’Ouzbékistan et le Vietnam dans le Tournoi Olympique de Football Féminin Paris 2024

L’équipe indienne de football féminin a été tirée au sort avec le Japon, le Vietnam, les hôtes de l’Ouzbékistan lors du tirage au sort du deuxième tour du Tournoi olympique de football féminin Paris 2024 à la Maison de la Confédération asiatique de football (AFC) à Kuala Lumpur, en Malaisie, jeudi.

Réparties en quatre pots selon leurs têtes de série, les 12 équipes ont été tirées au sort en trois groupes avec seulement deux places disponibles à Paris 2024.

L’Australie, pays hôte du groupe A, a été tirée au sort avec le Taipei chinois, les Philippines et la République islamique d’Iran.

La Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2022, qui s’est tenue en Inde, les vainqueurs de la RP Chine sont les têtes de série et les hôtes du groupe B avec la République de Corée, la Thaïlande et la RPD de Corée leurs challengers.

Tirage au sort du Tournoi Olympique de Football Féminin Paris 2024 –

Groupe A: Australie (H), Taipei chinois, Philippines, RI Iran

Groupe B : RP Chine (H), République de Corée, Thaïlande, RPD de Corée

Groupe C : Japon, Vietnam, Ouzbékistan (H), Inde

Les matchs du tour 2, prévus du 23 octobre au 1er novembre, verront quatre équipes – les trois vainqueurs de groupe et les deuxièmes les mieux classés – passer au tour 3 pour disputer deux paires de matchs à domicile et à l’extérieur, prévus pour le 24 février et le 28 février 2024, les vainqueurs éventuels prenant les deux places réservées à l’Asie dans le Tournoi Olympique de Football Féminin Paris 2024.

L’édition olympique de 2020 à Tokyo a vu le Japon, pays hôte, quitter la phase des quarts de finale contre la Suède, tandis que l’Australie a terminé quatrième après avoir perdu une rencontre serrée pour la médaille de bronze face aux États-Unis. La RP Chine a remporté la médaille d’argent à Atlanta en 1996 et le Japon a emboîté le pas à Londres en 2012.