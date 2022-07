L’Inde regarde vers l’avenir pour prendre un bon départ dans le championnat de football SAFF U-20

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale indienne de football U-20, Shanmugam Venkatesh, a souligné l’importance de commencer le championnat SAFF U-20 sur une note positive avant leur premier match contre le Bangladesh.

Le championnat SAFF U-20 a débuté lundi au stade Kalinga ici avec le Népal et le Bangladesh remportant respectivement des victoires contre les Maldives et le Sri Lanka.

A LIRE AUSSI| CWG 2022 : Neeraj Chopra se retire des Jeux de Birmingham en raison de problèmes de blessure



« Il est toujours important de commencer un tournoi sur une note positive. Non seulement cela vous donne la confiance nécessaire pour aplanir les premières inquiétudes, mais cela vous donne également un élan sur lequel vous pouvez vous appuyer », a déclaré Venkatesh.

Le championnat SAFF U-20 servira de préparation pour les éliminatoires de la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC, qui doivent avoir lieu en septembre.

“Il n’y a rien de mieux que de se préparer pour une compétition internationale en jouant plus de matches internationaux”, a déclaré l’entraîneur-chef. “Cette équipe joue dans une compétition internationale après presque deux ans à cause de la pandémie, donc ce sera toujours un sentiment spécial pour les garçons.”

L’équipe indienne U-20, cependant, a joué ensemble au cours des deux dernières saisons, affrontant des adversaires seniors de la Hero I-League.

“Le projet Indian Arrows a vraiment aidé à développer ces joueurs et les a aidés à passer au niveau supérieur. La plupart des garçons de l’équipe U-20 ont soit joué dans les Arrows, soit jouent actuellement dans une équipe senior ou l’autre au niveau national, ce qui est formidable », a plaisanté Venkatesh.

Pendant ce temps, l’entraîneur-chef et directeur technique du Bangladesh, Paul Smalley Thomas, estime que l’Inde est “toujours” compétitive au niveau sud-asiatique. “Je pense que toutes les équipes sont compétitives, mais l’Inde le sera surtout encore plus à ce niveau”, a déclaré Thomas. “J’étais également ici dans le championnat féminin SAFF U-18, et nous avons raté de peu le championnat contre l’Inde. C’est donc toujours un match difficile.

A LIRE AUSSI| CWG 2022 : l’Inde vise à briser le squash en simple Jinx à Birmingham



Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici