L’Inde refait son modèle de gestion des déchets textiles

Le positionnement de l’Inde en tant que plaque tournante mondiale du recyclage des textiles repose en grande partie sur la petite ville de Panipat, située à environ deux heures de route de la capitale du pays, New Delhi.

Beaucoup de recyclage des textiles Les unités de Panipat sont des petites et moyennes entreprises engagées dans ce processus depuis plus de 50 ans et qui passent désormais aux deuxième et troisième générations de propriétaires d’usines. Une variété de recyclages a lieu – avec les déchets textiles, tant nationaux avant et après consommation, qu’importés.

Les déchets textiles pré-consommation sont principalement constitués de déchets post-industriels provenant des usines textiles, tandis que les déchets post-consommation proviennent de vêtements usagés et de textiles ménagers, etc. Les déchets textiles importés arrivent à Panipat depuis la ville portuaire indienne de Kandla.

La poussée mondiale vers la circularité et le besoin d’adaptation et de changement ont imprégné la ville et apporté un sentiment d’unité avec les autres fabricants et parties prenantes à travers le monde. Inde.

Dernièrement, la mise à niveau de la technologie a été une priorité.

« De nombreux renforcements de capacités ont été réalisés en termes de recyclage, une croissance au moins cinq à six fois supérieure au cours des 10 dernières années », a déclaré Gagan Kansal, directeur de Kay Gee Enterprises. « Au cours des dix dernières années, la production de vêtements a considérablement augmenté partout dans le monde, et le recyclage s’est naturellement également intensifié. Nous avons doublé de taille ces dernières années et produisons désormais 20 tonnes par jour, soit environ 50 000 à 60 000 vêtements par jour. Environ 10 tonnes de ces vêtements sont des vêtements post-consommation ou en fin d’utilisation.

« Cela ne dépend pas uniquement d’un changement d’orientation de l’Union européenne, ni de nouvelles commandes de marques en matière de développement durable, même si celles-ci favorisent également le changement. La plupart du temps, les entrepreneurs de Panipat évoluent d’eux-mêmes. Les nouvelles générations apportent également du changement », a-t-il ajouté.

Dans ce cas, son fils Archish Kansal, qui est également codirecteur de l’entreprise, va plus loin dans le concept, en associant la technologie à la compréhension du processus et du marché.

Représentant l’évolution de l’approche commerciale, Archish Kansal s’empresse de souligner que l’industrie indienne du recyclage « n’a jamais reçu son dû pour le type de travail que nous avons pu établir ici », mais que la reconnaissance tant méritée de l’industrie avait commencé. à venir avec l’accent croissant mis sur la durabilité et la circularité. « Nous essayons de voir comment nous pouvons nous internationaliser davantage, impliquer davantage de parties prenantes, parler aux gouvernements, discuter des politiques et de la législation nécessaires », a expliqué Archish Kansal.

« Panipat a toujours été un centre de textile et de recyclage, mais maintenant de nombreuses machines ont été ajoutées dans de nombreuses usines. La plupart des entreprises ici sont des petites et moyennes entreprises et n’ont pas les fonds nécessaires pour s’implanter à plus grande échelle. Cela devient également un point fort d’une certaine manière, car le recyclage nécessite beaucoup de surveillance et d’attention, ce qui est plus facile dans une petite entreprise.

Parallèlement, les connaissances locales, forgées au fil des décennies, demeurent également. Par exemple, le tri et la séparation continuent d’être effectués manuellement dans la plupart des usines de Panipat. « Les trieurs à Panipat peuvent simplement toucher le matériau et dire s’il s’agit de coton ou de polyester, c’est le savoir-faire traditionnel qu’ils ont appris de leurs ancêtres », a déclaré Archish Kansal.

Panipat n’est cependant pas le seul pôle de recyclage textile en Inde.

Tirupur, dans le sud de l’Inde, et une plaque tournante de la production de tricots, est devenue un pôle de recyclage efficace et moderne, en mettant l’accent sur les déchets avant consommation. Amroha, une ville de l’État de l’Uttar Pradesh, travaille en grande partie sur le recyclage des textiles, où les intrants mis au rebut sont recyclés et réutilisés en quelque chose de moindre valeur.

Bien que chacun de ces domaines ait des objectifs différents, chacun connaît une croissance. Les entrepreneurs des différentes régions s’accordent à dire que le secteur du recyclage a à peine touché la pointe de l’iceberg. Si le secteur, en grande partie informel, parvient à s’unir pour créer des synergies et des gains d’efficacité à grande échelle, le potentiel de l’Inde en matière de recyclage mondial et national est énorme.

Le potentiel de l’Inde dans ce domaine est mieux résumé dans une étude inédite en son genre réalisée par Fashion for Good, la plateforme pour l’innovation de la mode durable, publiée en juillet 2022.

Le rapport, « La richesse des déchets : le potentiel de l’Inde à ramener les déchets textiles dans la chaîne d’approvisionnement », partage des idées, des chiffres et des moyens de mieux croître, citant que sur les 7 793 kilotonnes de déchets textiles traitées chaque année en Inde, environ 51 % sont déchets post-consommation, provenant des consommateurs locaux. 42 pour cent supplémentaires sont des déchets de pré-consommation. Sept pour cent sont des déchets importés.

Produit par une équipe conjointe de Fashion for Good, Sattva Consulting, Reverse Resources et Saahas Zero Waste, le rapport note que « la culture et l’histoire de l’Inde en matière de réutilisation, de refabrication et de refonte de vêtements, vieilles de plusieurs décennies, ont permis des routes commerciales informelles pour les déchets textiles et les infrastructures ». pour prospérer. »

Les parties prenantes impliquées dans la création du rapport ont déclaré au Sourcing Journal que l’Inde se trouvait à l’orée d’une énorme opportunité d’émerger dans une position de leader en matière d’approvisionnement circulaire.

« Au fil des années, malgré l’absence de technologie, l’écosystème indien du recyclage textile a établi une forte emprise dans le recyclage mécanique grâce au tri manuel, combinant des couleurs et des fibres spécifiques pour atteindre la qualité souhaitée. Ce faisant, ils ont pu extraire une valeur économique même des déchets non recyclables. Cependant, cette infrastructure et cette expertise ont été gérées par des canaux informels. Les chaînes de valeur peuvent être formalisées pour établir la circularité des déchets textiles en Inde si cette infrastructure et ce savoir-faire technique sont soutenus par les marques, les gouvernements et les investisseurs », note l’étude.

Il a également mis en évidence des détails pertinents : notamment le fait que plus de 60 pour cent des déchets sont constitués de coton et de matériaux riches en coton.

Quant à la répartition globale de IndeLe total des déchets textiles de 7 793 KTonnes – 3 265 KTonnes sont des déchets de pré-consommation ; 3 944 KTonnes sont des déchets domestiques post-consommation et 584 KTonnes sont des déchets importés.

Anjali Krishnan, responsable de programme, IDH, une organisation basée aux Pays-Bas qui travaille dans des pays du monde entier pour catalyser un changement positif pour l’environnement.

et l’égalité des sexes, a activement relié les points.

« Il y a beaucoup à faire », a-t-elle déclaré. « Nous devons trouver plus de solutions. Comment regrouper les déchets textiles, les trier et garantir qu’ils parviennent au bon recycleur, au bon fabricant ou aux bonnes marques afin qu’ils reviennent en production ? Ce sont quelques-uns des grands défis.

Une grande partie des déchets est triée à la main dans de petites entreprises.

« Une grande partie de notre objectif est d’utiliser les déchets post-industriels plus efficacement, afin que la bonne quantité de déchets parvienne aux bons endroits. Il existe également des problèmes de formation des capacités : si la chaîne de valeur n’est pas correctement activée, une grande partie des bons déchets n’atteindront pas la bonne source. Par exemple, il peut être recyclé au lieu d’être recyclé, soit parce qu’ils n’ont pas obtenu la bonne quantité, soit parce qu’ils n’avaient pas les connaissances nécessaires », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’un scénario idéal serait une boucle fermée. « Par exemple, si une entreprise comme H&M générait des déchets post-industriels et que ceux-ci revenaient dans leur système. Mais à l’heure actuelle, une entreprise achète des déchets – pas seulement les siens – mais envoie également des déchets industriels à d’autres », a expliqué Krishnan, citant le besoin croissant de traçabilité.

« Tout le monde voit le potentiel des déchets textiles », a observé Krishnan. « Mais en fin de compte, l’Inde n’est peut-être pas le plus grand importateur de déchets textiles, car les politiques de l’Union européenne n’autorisent pas beaucoup d’exportations. Le Bangladesh est un exportateur majeur de déchets textiles, mais à mesure qu’il tente de se développer dans ce domaine, cela pourrait s’arrêter. L’Inde a un système bien établi, nous encourageons l’innovation, mais comment allons-nous obtenir la matière première ? elle a demandé.

Il est clairement temps d’élaborer de meilleures feuilles de route et le rapport de Fashion for Good a déclenché davantage de discussions autour de cette idée.

« L’industrie a tout à gagner d’une carte claire de la chaîne de valeur des déchets textiles en Inde, armée d’un ensemble solide de recommandations d’action. Cela constitue désormais une base solide pour avancer en collaboration afin d’intensifier les investissements, les infrastructures et l’innovation nécessaires pour faire de la circularité dans la mode une réalité en Inde », a noté Anita Chester, directrice générale de Laudes India LLP dans le rapport.

Pendant ce temps, la concurrence continue de s’intensifier, non seulement entre les pays, mais aussi au sein des unités de recyclage elles-mêmes. Cependant, tout n’est pas contradictoire.

« Nous apprenons les uns des autres », a souligné Archish Kansal. « Le meilleur apprentissage vient de la compétition. »

