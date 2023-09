Le déficit pluviométrique pourrait avoir un impact sur des cultures telles que le riz et le sucre, ce qui entraînerait une inflation alimentaire dans un contexte de flambée des prix alimentaires mondiaux.

Les précipitations de mousson en Inde cette année ont été les plus faibles depuis 2018, le phénomène climatique El Nino ayant fait du mois d’août le plus sec depuis plus d’un siècle, a annoncé samedi le département météorologique de l’État, ce qui est susceptible d’affecter la production agricole.

El Nino est un réchauffement des eaux du Pacifique qui s’accompagne généralement de conditions plus sèches sur le sous-continent indien.

La mousson, qui est vitale pour l’économie indienne de 3 000 milliards de dollars, fournit plus de 70 pour cent des pluies dont le pays a besoin pour arroser les cultures et reconstituer les réservoirs et les aquifères.

Près de la moitié des terres agricoles du pays le plus peuplé du monde ne sont pas irriguées, ce qui rend les pluies de mousson encore plus vitales pour la production agricole.

Le déficit pluviométrique estival pourrait rendre les produits de base tels que le sucre, les légumineuses, le riz et les légumes plus chers et accroître l’inflation alimentaire globale.

Une baisse de la production pourrait également inciter l’Inde, deuxième producteur mondial de riz, de blé et de sucre, à imposer davantage de restrictions sur les exportations de ces produits dans un contexte de flambée des prix alimentaires mondiaux.

Des pluies irrégulières

Les précipitations sur le pays de juin à septembre représentaient 94 pour cent de leur moyenne sur longue période, les plus faibles depuis 2018, a indiqué le Département météorologique indien (IMD) dans un communiqué.

L’IMD avait prévu un déficit pluviométrique de 4 pour cent pour la saison, en supposant un impact limité d’El Niño.

La mousson a été inégale, avec des pluies de juin inférieures de 9 pour cent à la moyenne en raison du retard dans l’arrivée des pluies, mais les pluies de juillet ont rebondi à 13 pour cent au-dessus de la moyenne.

Le mois d’août a été le plus sec jamais enregistré avec un déficit de 36 pour cent, mais une fois de plus en septembre les précipitations ont repris et le pays a reçu 13 pour cent de précipitations de plus que la normale, a indiqué l’IMD.

La répartition irrégulière des pluies de mousson a conduit l’Inde, le plus grand exportateur mondial de riz, à limiter ses expéditions de riz, à imposer des droits de douane de 40 pour cent sur les exportations d’oignons, à autoriser les importations de légumineuses en franchise de droits et pourrait potentiellement conduire New Delhi à interdire les exportations de sucre.

Le pays devrait recevoir des précipitations normales d’octobre à décembre, a indiqué le département météorologique, ajoutant que les températures resteraient probablement au-dessus de la normale dans la majeure partie du pays en octobre.