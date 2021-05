L’Inde reçoit l’aide américaine au milieu de la crise du COVID alors que Biden évalue le partage des vaccins

WASHINGTON – L’administration Biden est assiégée par les demandes de dirigeants étrangers pour obtenir de l’aide pour accéder aux vaccins COVID-19.

Mais alors que le président Joe Biden a juré que les États-Unis seraient «un arsenal de vaccins» pour le monde, ses conseillers n’ont pas encore détaillé comment et quand les États-Unis commenceraient à partager l’approvisionnement américain. Au lieu de cela, Biden a déclaré à plusieurs reprises que son administration aiderait le reste du monde seulement après que tous les Américains auront accès aux vaccins.

Cette position est de plus en plus intenable, en particulier face à l’aggravation de la crise du COVID-19 en Inde et à un gouffre mondial croissant dans les taux de vaccination, disent les experts et défenseurs de la santé mondiale.

L’Inde a battu un autre record ce week-end avec plus de 400 000 nouveaux cas par jour, et son nombre quotidien de morts a doublé en 10 jours (du 19 au 29 avril). Des rapports indépendants suggèrent que les décès sont largement sous-estimés.

Un incendie dans un hôpital tue 18 patients infectés par le virus en Inde Un incendie dans un hôpital COVID-19 dans l’ouest de l’Inde a tué 18 patients tôt samedi, alors que le pays, aux prises avec la pire épidémie à ce jour, intensifiait une campagne de vaccination pour tous ses adultes. (1er mai) AP

«Nous ne sommes pas confrontés à une seule pandémie de COVID. Il y a de multiples souches impliquées, de multiples pandémies en fait, dans différentes régions du pays », a déclaré Manoj Gopalakrishna, PDG du groupe à but non lucratif CARE Inde.

Comment ça s’est si mal: La charge de travail écrasante du COVID-19 en Inde est le résultat d’une « tempête parfaite » de facteurs, selon les experts

À Delhi et dans d’autres villes, le système de santé est «complètement débordé», a-t-il dit, avec des patients malades stationnés à l’extérieur des hôpitaux en attente de lits disponibles et des travailleurs de première ligne à court d’oxygène et d’autres fournitures.

Gopalakrishna a noté que l’Inde ne compte que 95 000 lits de soins intensifs pour sa population de 1,4 milliard d’habitants. Le pays a besoin de tout pour le moment – des fournitures d’urgence aux vaccins COVID-19, a-t-il déclaré.

Alors que la crise en Inde devenait plus urgente la semaine dernière, la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis partageraient jusqu’à 60 millions de doses du vaccin AstraZeneca COVID-19 une fois qu’il aura reçu l’approbation fédérale dans les mois à venir. Et l’Agence américaine pour le développement international a commencé à envoyer des fournitures d’urgence dans le pays, notamment des bouteilles d’oxygène, des tests de diagnostic rapide et 100 000 masques N95 pour aider l’Inde à protéger ses agents de santé de première ligne.

Des proches arrivent avec un patient COVID-19 dans un hôpital gouvernemental dédié au COVID-19 à Ahmedabad, en Inde, le 27 avril 2021. Les cas de coronavirus en Inde augmentent plus rapidement que partout ailleurs dans le monde. Ajit Solanki, AP

« Notre aide, nous l’espérons, aura un effet catalytique sur la société plus largement ici et dans le monde pour venir en aide au peuple indien », a déclaré le porte-parole du département d’Etat Ned Price.

Ce sont « de grandes étapes bienvenues, même si cela a été un peu tard », a déclaré Gopalakrishna, bien qu’il ait dit que la frustration initiale s’est adoucie en appréciation.

Gayle Smith, la coordinatrice du département d’État pour la réponse mondiale au COVID-19 et la sécurité sanitaire, a déclaré que les États-Unis avaient l’intention de « rester pleinement engagés et de faire ce que nous pouvons pour traverser cette période de crise … cela va nécessiter une attention urgente et persistante pour parfois. »

Les États-Unis acheminent des fournitures de secours pour le COVID-19 vers l’Inde Un avion cargo C-5 de l’US Air Force a quitté mercredi le nord de la Californie, transportant des fournitures de secours COVID-19 pour l’Inde. La cargaison comprenait des bouteilles d’oxygène, des masques médicaux et des kits de test rapide alors que l’Inde se débat avec une poussée de coronavirus. (29 avril) AP

Pendant ce temps aux États-Unis, les taux d’infection et de mortalité chutent alors que l’administration Biden poursuit sa campagne de vaccination agressive. Environ 43% des Américains ont reçu au moins une injection de COVID-19, contre moins de 9% de la population indienne, selon Our World in Data.

Déploiement du vaccin: Quand tout le monde aux États-Unis sera-t-il vacciné?

La disponibilité des vaccins « est un apartheid »

Dans le monde, plus d’un milliard de doses de vaccin ont été administrées – avec 82% des vaccins administrés dans les pays à revenu élevé et intermédiaire et seulement 0,3% dans les pays à faible revenu, selon l’Organisation mondiale de la santé.

«C’est un apartheid», a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA, lors d’un briefing organisé le 28 avril par ONE Campaign, une organisation à but non lucratif de lutte contre la pauvreté et la santé mondiale. « Nous savions que cela allait arriver. Nous avons permis que cela se produise. »

La fracture vaccinale pourrait être encore exacerbée par la crise en Inde. L’Inde abrite le plus grand fabricant de vaccins au monde, mais le pays a restreint les exportations de vaccins COVID-19 dans un contexte de forte poussée intérieure.

Les groupes d’aide internationaux et les défenseurs de la santé mondiale intensifient la pression sur les États-Unis et d’autres pays du G7 pour qu’ils prennent une série de mesures pour élargir l’accès aux vaccins – du partage de plus de leurs propres doses à la renonciation aux brevets de vaccins des sociétés pharmaceutiques.

« Ecoutez, je comprends. Les pays riches ont couvert leurs paris dès le début » de la pandémie quand on ne savait pas quand les vaccins seraient disponibles, a déclaré Tom Hart, président par intérim de ONE Campaign.

« Mais maintenant que les vaccins sont en cours de déploiement, cette couverture ressemble à de la thésaurisation. »

«L’Amérique d’abord» dans la bataille du COVID-19?

Mais la politique – mondiale et nationale – est lourde pour Biden. Il a promis d’élaborer une politique étrangère qui fonctionne pour la classe moyenne américaine, une torsion de la doctrine isolationniste de l’administration Trump «L’Amérique d’abord». Dans le même temps, Biden a promis de restaurer la position de l’Amérique en tant que leader sur la scène mondiale.

Peut-être que nulle part ces deux engagements ne sont plus en conflit qu’avec le COVID-19 alors que Biden court pour sauver des vies américaines et redémarrer l’économie américaine tout en étant confronté à des appels désespérés à l’aide d’alliés clés comme l’Inde et des voisins comme le Canada et le Mexique.

« Le calcul du président reste fondamentalement enraciné dans l’inquiétude concernant ce qui se passe ici au niveau national », a déclaré J. Stephen Morrison, directeur du Global Health Policy Center au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington.

Mais Morrison et d’autres disent que cette approche est dangereuse et erronée.

« Cela va aggraver nos alliés, et cela va nourrir le récit selon lequel nous naviguons vers des résultats radicalement divergents dans le monde », a-t-il déclaré. Les États-Unis et le Royaume-Uni, entre autres pays, se dirigent vers « un ensemble de résultats très positifs », a déclaré Morrison, « mais la grande majorité des pays à revenu faible et intermédiaire ne chercheront aucune solution avant 2023. «

Avec l’amélioration de la situation aux États-Unis, a-t-il déclaré, «nous devrions passer immédiatement à la transition vers un partage (de vaccins) significatif» et utiliser l’influence américaine pour créer une stratégie mondiale plus cohérente, y compris une expansion rapide de la capacité de fabrication et des transferts de technologie.

J. Stephen Morrison, Centre d’études stratégiques et internationales La grande majorité des pays à revenu faible et intermédiaire ne chercheront aucune solution avant 2023.

Smith a déclaré que l’administration élaborait toujours un plan américain.

« Il y a une énorme demande de vaccins dans le monde entier », a déclaré Smith lors d’un briefing vendredi. « Pour être honnête, nous n’avons pas encore pris de décision quant aux critères d’attribution de ces vaccins. »

Smith a déclaré que les décisions seraient basées sur « l’impact que nous pouvons avoir sur la propagation du virus (et) là où les besoins sont les plus aigus ».

Les conseillers de Biden affirment que l’administration s’est engagée à apporter une réponse mondiale et notent que la Maison Blanche a promis 4 milliards de dollars à COVAX, l’alliance mondiale du vaccin dédiée à aider les pays pauvres à vacciner leurs populations. La Maison Blanche a également promis d’avancer 4 millions de doses de vaccin AstraZeneca au Mexique et au Canada.

Smith a noté que les États-Unis sont le plus grand donateur de COVAX.

« Cela va être un processus régulier pendant un certain temps », a-t-elle déclaré. « C’est une opération énorme. »

Quand il y a un « incendie à cinq alarmes » chez un voisin

Arthur Caplan, professeur de bioéthique à la NYU School of Medicine de New York, a déclaré que la Maison Blanche avait raison de s’engager dans un peu de « nationalisme vaccinal » lorsque le déploiement du vaccin a commencé. Les États-Unis ont ensuite mené le monde en termes de décès, a-t-il noté, et Biden avait raison de se concentrer d’abord sur les Américains.

«Vous ne vous réveillez pas le matin et dites: ‘Eh bien, je pourrais nourrir mes enfants, ou je pourrais nourrir des enfants en Afrique. Je suppose que je vais lancer une pièce », dit-il. Il y a une obligation morale dans une crise, a-t-il dit, d’aider «vos amis, vos voisins et même votre pays».

Tom Hart, campagne ONE C’est très, très effrayant quand nous regardons ce qui se passe en Inde – à la fois en soi et en soi et ce que cela pourrait signifier pour la prochaine évolution de cette pandémie.

Mais la dynamique a changé, a-t-il dit, à mesure que les infections et les décès aux États-Unis chutent et que les taux de vaccination augmentent. La Maison Blanche devrait débattre de l’endroit où expédier les vaccins, et non de savoir s’il faut les expédier, a-t-il déclaré.

Bien que l’instinct puisse être d’aider d’abord les pays pauvres, ce n’est peut-être pas le moyen le plus rapide de mettre fin à la pandémie, a ajouté Caplan. Il a noté, par exemple, que l’Inde a une capacité limitée pour vacciner sa population à l’heure actuelle – environ 3 millions de coups de feu par jour.

«Le Brésil et l’Inde peuvent avoir besoin d’équipement – ventilateurs, équipement de protection – beaucoup plus à l’heure actuelle qu’ils n’ont besoin de vaccins», a déclaré Caplan, tandis que le Canada et d’autres pays riches pourraient bénéficier davantage d’une perfusion de vaccins achetés aux États-Unis. Les États-Unis doivent également aider d’autres pays à développer leurs capacités de fabrication, a-t-il déclaré.

«C’est la réponse à long terme», a-t-il dit, car chaque pays aura besoin de vaccins de rappel COVID-19, ainsi que d’éventuels nouveaux vaccins pour lutter contre les variantes du virus. Sinon, «le monde va simplement faire cela encore et encore».

Il ne fait aucun doute que les États-Unis ont un pipeline de vaccins adéquat.

L’année dernière, l’administration Trump a préacheté 300 millions de doses du vaccin AstraZeneca, 200 millions chacune de Moderna et Pfizer-BioNTech, et 100 millions chacune de Johnson & Johnson et Novavax, toutes devant être livrées après l’autorisation des vaccins. L’administration Biden, qui a pris ses fonctions le 20 janvier, a acheté 100 millions de doses supplémentaires de chacun des vaccins Moderna, J&J et Pfizer-BioNTech.

Les États-Unis disposeront de suffisamment de doses de vaccin pour répondre à la demande américaine de vaccin entre la mi-mai et la fin mai, selon une analyse du 20 avril de la Kaiser Family Foundation. Ensuite, les États-Unis atteindront une «limite d’enthousiasme» parmi ceux qui hésitent à se faire vacciner, même si davantage d’Américains pourraient abandonner leurs objections et faire la queue.

« Il semble que nous soyons assez proches du point de basculement », indique le rapport Kaiser.

Plus l’administration Biden reporte le partage de son excédent de vaccins, plus grand est le risque que des variantes de coronavirus plus virulentes émergent et reviennent pour frapper la population américaine, ont averti Caplan et d’autres.

« C’est très, très effrayant alors que nous regardons ce qui se passe en Inde – à la fois en soi et en soi et ce que cela pourrait signifier pour la prochaine évolution de cette pandémie », a déclaré Hart.

Il a qualifié l’Inde de «signe avant-coureur», car les pays à faible revenu avec des systèmes de santé faibles et des villes densément peuplées souffrent d’épidémies catastrophiques.

Les crématoriums indiens luttent pour faire face à la flambée des décès dus au COVID-19 Avec des ambulances alignées à perte de vue alors que le COVID-19 dévaste l’Inde, certains crématoriums se sont tournés vers la construction de bûchers funéraires à l’extérieur. USA AUJOURD’HUI, Storyful

Morrison a déclaré qu’il comprend que Biden « ne veut en aucun cas être détourné du contrôle de la pandémie aux États-Unis, et nous n’en sommes pas encore là. » Il y a des craintes concernant les variantes de coronavirus provoquant de nouveaux pics aux États-Unis, ainsi que des efforts pour surmonter l’hésitation à la vaccination parmi les populations clés.

Mais «nous devons marcher et mâcher de la gomme», a-t-il dit. «Nous devons terminer ce qui est une campagne de vaccination très prometteuse aux États-Unis, mais ne tardez pas à nous attaquer à ces autres incendies à cinq alarmes qui se poursuivent.

Contribution: Karen Weintraub et Mike Stucka