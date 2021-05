L’Inde recherche des travailleurs du pétrole touchés par un cyclone dévastateur après avoir sauvé 184 d’une barge coulée

Mercredi, 184 travailleurs pétroliers secourus ont été ramenés à terre à bord de l’INS ‘Kochi’ et de l’INS ‘Kolkata’ après que leur barge, située près des plates-formes pétrolières de Bombay High, ait été battue par le cyclone Tauktae, ce qui l’a fait couler.

On a pu voir le «Kochi» revenir à Mumbai mercredi matin, alors que le temps était encore particulièrement défavorable. Le «Kolkata» devait entrer dans le port peu de temps après le «Kochi».

Cyclone Tauktae: INS Kochi entre dans le port de Mumbai ce matin avec le personnel secouru de la barge P305. 184 membres du personnel ont été secourus à ce jour. pic.twitter.com/d9KqCPAe7N – Sidhant Sibal (@sidhant) 19 mai 2021

La barge a coulé tôt mardi alors que le cyclone Tauktae a entraîné des vagues allant jusqu’à 25 pieds en haute mer. Les médias locaux affirment qu’il y avait six navires, tous liés à l’industrie pétrolière, qui avaient été séparés de leurs amarres.

Le capitaine Sachin Sequeira, commandant de l’INS «Kochi», a déclaré aux médias locaux que les opérations de sauvetage étaient toujours en cours et que la zone de recherche avait été élargie. Il a ajouté que les conditions en mer étaient plus calmes qu’il y a deux jours et qu’il y avait six navires et aéronefs impliqués dans l’opération.

La tempête n’a pas touché terre dans l’État du Maharashtra, dans lequel se trouve Mumbai, mais a causé des dégâts importants dans les États de l’ouest avant de laisser une traînée de dévastation à travers le Gujarat. Jusqu’à présent, au moins 29 personnes ont été confirmées mortes.

Le cyclone a touché terre dans le Gujarat lundi soir, entraînant des pluies torrentielles et des vents allant jusqu’à 130 miles par heure. Les autorités de l’État ont déclaré que la tempête avait endommagé 16 000 maisons, détruit des pylônes électriques et bloqué plus de 600 routes. L’État était déjà l’un des plus durement touchés par la résurgence de la pandémie de Covid-19, les hôpitaux manquant de lits et d’oxygène.

Le Premier ministre Narendra Modi doit se rendre mercredi dans son État d’origine, le Gujarat, et procéder à une évaluation aérienne des dommages causés.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!