L’Inde recherche 23 soldats disparus après d’intenses pluies et des crues soudaines

Cette photographie publiée par l’armée indienne et prise le 4 octobre 2023 montre une rue inondée dans la vallée de Lachen, dans l’État indien du Sikkim, à la suite d’une crue soudaine. (Photo de l’ARMÉE INDIENNE / AFP)

De fortes pluies ont provoqué une crue soudaine dans l’État du Sikkim, a annoncé mercredi l’armée indienne.

23 militaires sont portés disparus et des véhicules submergés ont été repérés.

L’incident s’est produit dans une vallée isolée proche de la frontière chinoise, qui est fortement militarisée.

L’armée indienne a déclaré mercredi que 23 soldats étaient portés disparus après qu’une puissante crue soudaine provoquée par d’intenses pluies ait ravagé une vallée reculée de l’État montagneux du nord-est du Sikkim.

Une vidéo publiée par un porte-parole de l’armée indienne montre un épais torrent d’eau brune déchaînée dévalant une vallée densément boisée, avec des routes emportées par les eaux et des lignes électriques arrachées.

« En raison de l’apparition soudaine de nuages ​​sur le lac Lhonak, dans le nord du Sikkim, une crue soudaine s’est produite dans la rivière Teesta… 23 membres du personnel ont été portés disparus et certains véhicules auraient été submergés sous la neige fondante », a indiqué l’armée dans un communiqué. « Des opérations de recherche sont en cours. »

La zone est proche de la frontière entre l’Inde, le Népal et la Chine et bénéficie d’une présence militaire importante. Le lac Lhonak se trouve au pied d’un glacier, dans les sommets enneigés qui entourent le Kangchenjunga, la troisième plus haute montagne du monde.

L’armée a déclaré que l’eau libérée en amont du barrage de Chungthang signifiait que la rivière était déjà plus de 4,5 mètres (15 pieds) plus haute que d’habitude.

L’Inde se méfie de l’affirmation militaire croissante de son voisin du nord et sa frontière commune de 3 500 kilomètres (2 200 milles) est une source constante de tensions, certaines parties du Sikkim étant revendiquées par Pékin.

Des affrontements en janvier 2021 ont fait des blessés des deux côtés dans la passe de Naku La, qui relie le Sikkim au Tibet côté chinois.

La Chine et l’Inde, qui ont mené une guerre frontalière en 1962, ont déployé des dizaines de milliers de soldats dans les zones frontalières.

Les crues éclair sont fréquentes pendant la saison de la mousson, qui commence en juin et se retire normalement du sous-continent indien à la fin du mois de septembre. En octobre, les pluies de mousson les plus abondantes sont généralement terminées.

Les experts affirment que le changement climatique augmente leur fréquence et leur gravité.

Les rues sont inondées

D’autres photographies partagées par l’armée montraient de l’eau submergeant le premier étage d’immeubles et s’écoulant dans une rue d’une ville avec seulement la pointe d’une petite grue de chantier qui en dépassait.

Le ministre en chef du Sikkim, Prem Singh Tamang, a déclaré que les services d’urgence s’efforçaient de soutenir les personnes touchées par les féroces inondations.

« J’exhorte humblement tous nos citoyens à rester vigilants et à s’abstenir de tout déplacement inutile pendant cette période critique », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Dans l’État voisin du Bengale occidental, les habitants ont été évacués des districts de Kalimpong, Darjeeling et Jalpaiguri vers des endroits plus sûrs.

La mousson se produit lorsque la chaleur estivale réchauffe la masse continentale du sous-continent, provoquant une montée de l’air et une aspiration des vents plus frais de l’océan Indien, qui produisent alors d’énormes volumes de pluie.

Mais cela entraîne également chaque année des destructions sous forme de glissements de terrain et d’inondations.

La fonte des glaciers augmente le volume d’eau tandis que les constructions non réglementées dans les zones sujettes aux inondations aggravent les dégâts.

Les glaciers himalayens fondent plus rapidement que jamais en raison du changement climatique, exposant les communautés à des catastrophes imprévisibles et coûteuses.

Les glaciers ont disparu 65 % plus rapidement entre 2011 et 2020 par rapport à la décennie précédente, prévient un rapport publié en juin par le Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD).

Sur la base des trajectoires actuelles d’émissions, les glaciers pourraient perdre jusqu’à 80 % de leur volume actuel d’ici la fin du siècle, selon le rapport.