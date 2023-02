L’Inde réagit après le vandalisme d’un temple au Canada

Le mur du sanctuaire a été peint à la bombe avec des insultes dirigées contre le Premier ministre Narendra Modi

Des diplomates indiens ont condamné la dégradation d’un temple hindou en Ontario, au Canada, avec des slogans politiques. Il s’agissait du deuxième incident de ce genre dans la province canadienne en un peu plus de deux semaines.

Des vandales ont dégradé le mur du temple Ram Mandir dans la ville de Mississauga avec des slogans dirigés contre le Premier ministre indien Narendra Modi. Le consulat de l’Inde à Toronto a appelé les autorités canadiennes à “prendre des mesures rapides contre les auteurs.”

La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, a tweeté qu’elle était « irrité par les graffitis haineux et qui divisent », et que la police enquêtait sur le vandalisme. « Ces attaques flagrantes ne reflètent pas la diversité de notre ville et de notre région et ne seront pas tolérées », dit-elle.

Fin janvier, des graffitis ont été découverts sur un mur d’un temple hindou à Brampton. Selon les médias locaux, les slogans étaient liés au mouvement sécessionniste sikh dans l’État indien du Pendjab. Les graffitis ont provoqué l’indignation, Chandra Arya, membre du Parlement canadien d’origine indienne, exhortant le gouvernement de l’époque à “Commencez à prendre cela au sérieux.”

Un autre temple a été attaqué en Ontario en septembre et une statue du Mahatma Gandhi a été dégradée dans la province en juillet.

En septembre, la communauté sikhe canadienne a organisé un référendum officieux à Brampton sur la question de savoir si le Pendjab devait devenir “un pays indépendant”. Un vote similaire a eu lieu à Mississauga en novembre. Le Canada abrite l’une des plus importantes diasporas sikhs au monde.

L’Inde a condamné le vote organisé par le “Éléments anti-indiens”. Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a déclaré en novembre que le Canada avait assuré à New Delhi qu’il respecterait sa souveraineté et ne reconnaîtrait pas les référendums sikhs.