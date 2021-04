Personnel médical en EPI s’occupant d’une personne dans le centre de soins temporaire Covid-19 rattaché à l’hôpital LNJP, au Shehnai Banquet Hall, le 23 avril 2021 à New Delhi, en Inde. Raj K Raj | Hindustan Times | Getty Images

L’Inde a signalé un nombre record de cas de Covid-19 pour la cinquième journée consécutive lundi, tandis que le bilan officiel des morts a également augmenté. Les données officielles ont montré qu’il y avait 352 991 nouveaux cas signalés sur une période de 24 heures, le nombre total d’infections ayant dépassé 17 millions. Au moins 2812 personnes sont mortes, ce qui a porté le nombre total de morts à plus de 195000 – les médias suggèrent que le le taux de mortalité officiel est probablement sous-estimé. Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a été critiqué pour avoir permis à de grandes foules de se rassembler pour des festivals religieux et des rassemblements électoraux dans diverses régions du pays cette année. Avant la deuxième vague, l’Inde comptait en moyenne environ 10 000 nouveaux cas par jour. Mais jusqu’à présent, en avril seulement, la nation sud-asiatique a signalé plus de 5 millions de nouveaux cas, mettant le système de santé du pays au bord du gouffre. Les hôpitaux sont à court de lits et refusent même les patients gravement malades. Il y a un grave pénurie d’approvisionnement en oxygène, en partie en raison d’une répartition inégale entre les États. Cela a conduit à la mort de nombreux patients Covid-19 alors que le gouvernement se démène pour envoyer des fournitures aux États les plus touchés par route, rail et air.

« Cela a mis un énorme stress sur l’infrastructure des soins de santé, les fournitures, l’oxygène en raison du fait que la quantité de matériaux nécessaires a été quatre fois plus élevée que lors de la première vague », a déclaré Naresh Trehan, président de l’hôpital de Medanta, à CNBC. « Street Signs Asia » lundi. « Nous luttons, en fait, pour faire face à tout cela », a-t-il déclaré, ajoutant que des mesures étaient prises pour créer plus de lits et augmenter la production d’équipements de protection individuelle et de médicaments. Mais le «point faible» de l’Inde est la pénurie d’oxygène de qualité médicale nécessaire.

Réponse internationale

Les travailleurs médicaux conversent entre eux dans un centre de quarantaine pour les patients infectés par le coronavirus Covid-19 dans une salle de banquet qui a été convertie en centre d’isolement pour gérer la hausse des cas d’infection le 15 avril 2021 à New Delhi, en Inde. Anindito Mukherjee | Actualités Getty Images | Getty Images

Réponse locale