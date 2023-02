L’Inde, qui dépassera bientôt la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde, ne sait pas combien d’habitants elle compte

L’Inde devrait devenir la nation la plus peuplée du monde le 14 avril.

Le pays n’a pas réalisé de recensement depuis 2011.

Les experts disent que le manque de nouvelles données affecte la planification sociale et économique.

Dans deux mois, l’Inde devrait devenir le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d’habitants. Mais pendant au moins un an, et peut-être plus, le pays ne saura pas combien d’habitants il compte parce qu’il n’a pas été en mesure de les compter.

Le recensement de l’Inde une fois tous les dix ans, prévu en 2021 et retardé en raison de la pandémie, s’est maintenant embourbé dans des obstacles techniques et logistiques et rien n’indique que l’exercice gigantesque est susceptible de commencer bientôt.

Les experts disent que le retard dans la mise à jour des données telles que l’emploi, le logement, les niveaux d’alphabétisation, les schémas de migration et la mortalité infantile, qui sont capturés par le recensement, affecte la planification sociale et économique et l’élaboration des politiques dans l’énorme économie asiatique.

Qualifiant les données de recensement d'”indispensables”, Rachna Sharma, membre de l’Institut national des finances et de la politique publiques, a déclaré que des études telles que l’enquête sur les dépenses de consommation et l’enquête périodique sur la population active sont des estimations basées sur les informations du recensement.

Sharma a dit:

En l’absence de données de recensement les plus récentes, les estimations sont basées sur des données datant d’une décennie et sont susceptibles de fournir des estimations éloignées de la réalité.

Un haut responsable du ministère des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes a déclaré que les données du recensement de 2011, date du dernier décompte, étaient utilisées pour les projections et les estimations nécessaires à l’évaluation des dépenses publiques.

Un porte-parole du ministère a déclaré que son rôle se limitait à fournir les meilleures projections possibles et qu’il ne pouvait pas commenter le processus de recensement. Le Cabinet du Premier ministre n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Deux autres responsables gouvernementaux, l’un du ministère fédéral de l’intérieur (intérieur) et l’autre du bureau du registraire général de l’Inde, ont déclaré que le retard était en grande partie dû à la décision du gouvernement d’affiner le processus de recensement et de le rendre infaillible avec l’aide de la technologie.

Le responsable du ministère de l’Intérieur a déclaré que le logiciel qui sera utilisé pour collecter les données du recensement sur une application de téléphonie mobile doit être synchronisé avec les bases de données d’identité existantes, y compris la carte d’identité nationale, appelée Aadhaar, qui prenait du temps.

Le bureau du registraire général de l’Inde, qui est responsable du recensement, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le principal parti d’opposition du Congrès et les critiques du Premier ministre Narendra Modi ont accusé le gouvernement de retarder le recensement pour cacher des données sur des questions politiquement sensibles, telles que le chômage, avant les élections nationales prévues en 2024.

Le porte-parole du Congrès, Pawan Khera, a déclaré :

Ce gouvernement a souvent affiché sa rivalité ouverte avec les données. Sur des questions importantes comme l’emploi, les décès de Covid, etc., nous avons vu comment le gouvernement Modi a préféré masquer des données critiques.

Le porte-parole national du parti au pouvoir Bharatiya Janata, Gopal Krishna Agarwal, a rejeté les critiques.

“Je veux savoir sur quelle base ils disent cela. Quel est le paramètre social sur lequel notre performance en neuf ans est pire que leurs 65 ans?” a-t-il dit, faisant référence aux années au pouvoir du parti du Congrès.

Les tracas des enseignants

Les Nations Unies ont prévu que la population indienne pourrait atteindre 1 425 775 850 habitants le 14 avril, dépassant la Chine.

Le recensement de 2011 avait mis la population de l’Inde à 1,21 milliard, ce qui signifie que le pays a ajouté 210 millions, soit presque le nombre de personnes au Brésil, à sa population en 12 ans.

Le recensement de l’Inde est mené par environ 330 000 enseignants des écoles publiques qui font d’abord du porte-à-porte pour répertorier toutes les maisons du pays, puis reviennent vers eux avec une deuxième liste de questions.

Ils posent à chaque fois plus de deux douzaines de questions en 16 langues dans les deux phases qui s’étaleront sur 11 mois, selon le plan établi pour 2021.

Les chiffres seront compilés et les données finales rendues publiques des mois plus tard. L’ensemble de l’exercice a été estimé à 87,5 milliards de roupies (1,05 milliard de dollars) en 2019.

Cependant, les enseignants sont retournés à l’école après la perturbation de la pandémie et doivent organiser neuf élections nationales en 2023 et des élections nationales en 2024 en plus du recensement, ce qui perturberait à nouveau l’enseignement. Les paiements sont également devenus un problème.

Arvind Mishra, haut responsable de la All-India Primary Teachers Federation, qui compte 2,3 millions de membres, a déclaré que les enseignants sont tenus par la loi d’aider à organiser les élections et le recensement, mais que le gouvernement doit augmenter les frais qu’ils reçoivent.

Mishra a dit :

Ils doivent mettre en place un mécanisme de paiement systématique de l’exercice. Les enseignants méritent le respect et ils ne peuvent pas courir partout pour exiger un remboursement pour avoir mené le plus grand exercice de comptage au monde.

Un ancien haut responsable de l’Unique Identification Authority of India (UIDAI), l’agence gouvernementale qui gère le très réussi programme d’identité nationale Aadhaar, a cependant cherché à minimiser l’importance des données du recensement décennal en affirmant que le programme d’identité est un “de facto, réel -temps” recensement.

Selon l’UIDAI, 1,30 milliard de personnes étaient inscrites sous Aadhaar au 31 décembre 2022, contre une population projetée alors de 1,37 milliard. L’écart serait principalement des enfants qui ne sont pas inscrits et des décès qui ne sont pas mis à jour, a déclaré l’ancien responsable de l’UIDAI.

Pronab Sen, ancien statisticien en chef de l’Inde, a déclaré que le système d’enregistrement des échantillons (SRS), qui estime les taux de natalité et de mortalité, montre le taux de croissance démographique avec une précision raisonnable.

Contrairement à Aadhaar, l’enquête SRS compte un échantillon représentatif des naissances et des décès et l’utilise pour projeter le décompte pour une région plus grande.

“Ce n’est pas exact”, a déclaré Sen. “Le problème est que le SRS et les projections que nous avons sont raisonnablement précis si le pays est pris dans son ensemble. Ce qu’il ne vous donnera pas, c’est la répartition des personnes dans différentes zones géographiques du pays.”