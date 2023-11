L’Inde propose une nouvelle loi avec autocertification pour les diffuseurs et les géants du streaming

NEW DELHI, 10 novembre (Reuters) – L’Inde a présenté vendredi un nouveau projet de loi sur la radiodiffusion visant à réglementer le secteur, qui s’appliquera également aux géants du streaming tels que Netflix (NFLX.O), Disney (DIS.N) et Amazon (AMZN.O). ) et appelle à la formation de comités individuels d’évaluation des contenus.

Netflix et Amazon sont devenus extrêmement populaires en Inde, qui devrait devenir un marché de 7 milliards de dollars pour le secteur d’ici 2027, selon Media Partners Asia. Les plus grandes stars de Bollywood apparaissent dans des émissions en ligne, dont certaines ont été critiquées par les législateurs et le public pour des scènes jugées vulgaires ou offensantes pour les sentiments religieux.

Le ministre de l’information et de la radiodiffusion, Anurag Thakur, a déclaré que la mise en place de comités d’évaluation du contenu (CEC) par chaque radiodiffuseur faisait partie des « innovations clés » de la nouvelle loi et contribuerait à une « autoréglementation solide ».

“Chaque radiodiffuseur ou opérateur de réseau de diffusion doit établir un comité d’évaluation du contenu (CEC) composé de membres de divers groupes sociaux”, indique le projet de loi, ouvert à la consultation publique pendant 30 jours.

La proposition intervient cependant à un moment où les sociétés de streaming en Inde sont de plus en plus surveillées sur les questions liées au contenu.

En juillet, Reuters a rapporté que le ministère avait déclaré en privé à Netflix et à d’autres services de streaming que leur contenu devrait être examiné de manière indépendante pour déceler toute obscénité et toute violence avant d’être diffusé en ligne.

Bien que tous les films diffusés dans les cinémas indiens soient examinés et certifiés par un comité nommé par le gouvernement, le contenu diffusé en streaming ne l’est pas.

Selon le nouveau projet de loi, le gouvernement fédéral « peut définir la taille, le quorum et les détails opérationnels de la CEC » et seules les émissions « dûment certifiées » par un tel comité seront diffusées, indique le projet de loi.

“Une opportunité historique de libéralisation est gaspillée et un mécanisme paternaliste de censure et de contrôle gouvernemental a été proposé”, a déclaré Apar Gupta, un expert en politique technologique basé à New Delhi, à propos de la proposition de révision du contenu.

La loi donnera également au gouvernement le pouvoir de réglementer tout créateur en ligne ou toute plateforme de médias d’information, a ajouté Gupta.

