L’Inde présente sa vision de l’ordre mondial — RT World News

La sécurité internationale devrait être un effort collectif, pas un “jeu à somme nulle”, a déclaré le ministre indien de la Défense

Un ordre mondial véritablement stable et juste ne peut être créé que lorsque les nations cessent d’essayer d’assurer leur propre sécurité aux dépens des autres, a déclaré le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh.

S’adressant au Collège de la Défense nationale jeudi, Singh a fait valoir que le monde devrait développer une approche collective de la sécurité.

“L’Inde ne croit pas en un ordre mondial où peu sont considérés comme supérieurs aux autres”, a-t-il dit, ajoutant que la propre politique stratégique de l’Inde devrait être “moral.”

Si la sécurité devenait une véritable entreprise collective, alors le monde pourrait commencer à créer « un ordre mondial qui nous profite à tous », Singh a ajouté.

La sécurité nationale ne doit pas être considérée comme un “jeu à somme nulle” a-t-il insisté, ajoutant que les nations devraient plutôt chercher à trouver “gagnant-gagnant” des solutions qui profiteraient à tous.

“Nous ne devrions pas être guidés par un intérêt personnel étroit qui n’est pas bénéfique à long terme”, a averti le ministre de la Défense, appelant les dirigeants à adopter un principe de “intérêt personnel éclairé” cela rendrait leurs nations plus durables et plus résistantes aux chocs.















UN “Fort et prospère” L’Inde ne devrait pas être construite aux dépens des autres, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, New Delhi préférerait “aider les autres nations à réaliser leur plein potentiel.”

Le ministre a également mis en garde contre l’impact croissant de “guerre de l’information” et de fausses campagnes d’information sur la stabilité politique, qui, selon lui, ont été utilisées pour “façonner l’opinion ou la perspective des masses.

Cette guerre de l’information est “le plus évident dans le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine” où les deux parties utilisent les médias sociaux pour “diffuser des récits concurrents sur la guerre et dépeindre le conflit selon leurs propres termes.”

Les idées exprimées par Singh ressemblent aux arguments avancés par la Russie au début de 2022 lorsqu’elle cherchait un accord avec les États-Unis et l’OTAN pour réduire le risque d’un conflit sur le continent européen. À l’époque, Moscou soutenait de la même manière que la sécurité d’une nation ne pouvait être renforcée aux dépens des autres.

Moscou a demandé à l’OTAN de s’abstenir de toute activité militaire sur le territoire des anciens États du Pacte de Varsovie qui ont adhéré après 1997, après la chute de l’Union soviétique. Il a également demandé à l’OTAN de s’engager à ne pas s’étendre plus à l’est. Ses propositions pour une architecture de sécurité européenne à long terme ont cependant été rejetées.