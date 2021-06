L’Inde pré-commande 300 millions de doses de vaccin Covid-19 non approuvé par le fabricant national de médicaments Biological-E

L’accord préalable a été annoncé jeudi par le ministère indien de la Santé et est le premier accord signé par New Delhi pour l’achat d’un vaccin à un stade précoce de développement.

On sait peu de choses sur le tir de Biological-E, qui est l’une des plus anciennes sociétés de fabrication de vaccins du pays. Le jab serait en cours d’essais cliniques de phase 3 et devrait être « fabriqué et acheté entre août et décembre » cette année.

En plus de développer son propre vaccin, Biological-E a également conclu un accord pour produire environ 600 millions de vaccins Johnson & Johnson Covid-19 par an. Plus tôt cette semaine, la société a également annoncé qu’elle avait conclu un accord de licence avec Providence Therapeutics Holdings, basée au Canada, pour la fabrication de son vaccin, le PTX-COVID19-B. Le vaccin, basé sur la technologie de l’ARN messager, en reste aux tout premiers stades de développement. Biological-E mènera des essais cliniques pour le jab de Providence en Inde et demandera l’approbation pour son utilisation d’urgence.

L’Inde est aux prises avec une deuxième vague dévastatrice de coronavirus, qui a durement touché le pays au cours des dernières semaines. Bien que la situation se soit récemment améliorée, l’Inde enregistre toujours plus de 100 000 nouveaux cas par jour, son décompte de tous les temps oscillant actuellement juste en dessous de 28,5. million. Près de 338 000 personnes ont succombé à la maladie dans le pays depuis le début de la pandémie.

Alors que le gouvernement indien a lancé une campagne de vaccination massive, jusqu’à présent, seuls 3% environ de la population massive de 1,36 milliard du pays ont été entièrement vaccinés. Au total, plus de 221 millions de doses de divers vaccins contre le coronavirus ont été distribuées à la population indienne.

