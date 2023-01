L’Inde pourrait produire la moitié des iPhones du monde d’ici 2027, selon un rapport

Les efforts d’Apple pour réduire sa dépendance à la fabrication chinoise pourraient voir l’Inde produire la moitié des iPhones du monde d’ici 2027, selon un rapport Post du matin de la Chine du Sudqui affirme que les livraisons d’iPhone en Inde ont doublé l’année dernière.

Il a été largement rapporté qu’Apple intensifie ses efforts pour déplacer davantage de production d’iPhone hors de Chine, l’Inde et le Vietnam étant les deux pays choisis pour prendre en charge la fabrication et l’assemblage des produits, avec l’Inde qui devrait tripler sa production d’iPhones au cours des deux prochaines années.

Dans le cadre de cette poussée, une prévision de la semaine dernière de Luke Lin, analyste à l’unité de recherche du journal taïwanais DigiTimes, a suggéré que l’Inde pourrait produire un iPhone sur deux dans le monde d’ici 2027, contre moins de 5 actuellement. pour cent, tel que rapporté par 9to5Macles expéditions d’iPhones produits en Inde doublant d’avril à décembre 2022, par rapport à la même période en 2021.

Apple a actuellement ses trois principaux partenaires de fabrication qui fabriquent des smartphones en Inde. Ce sont Wistron, Foxconn et Pegatron. La société a lentement étendu ses efforts de fabrication en Inde au cours des dernières années, avec le pays assemblant de petites quantités d’iPhone 14ainsi que certains modèles d’iPhone plus anciens, notamment l’iPhone 13 et l’iPhone SE.

Des rapports ont précédemment suggéré qu’Apple visait à produire 25% de tous les iPhones en Inde d’ici 2025, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine étant un moteur clé entre cette décision.