L’Inde pourrait-elle aider à négocier la paix en Ukraine ?

Plus tôt cette année, le président français, Emmanuel Macron, a lancé l’idée d’organiser des pourparlers de paix avec le dirigeant indien, Narendra Modi, selon deux responsables indiens. L’effort franco-indien ne s’est jamais concrétisé. Mais cela a montré que l’Inde est de plus en plus considérée comme un pacificateur potentiel ayant accès aux deux parties.

“Si la Russie et l’Ukraine exprimaient leur intérêt à avoir une médiation tierce neutre”, a déclaré Jeff M. Smith, directeur du Centre d’études asiatiques de la Heritage Foundation, un institut de recherche de Washington, “l’Inde serait un candidat solide avec une crédibilité sur les deux côtés.”

L’Inde a longtemps essayé d’équilibrer ses liens avec la Russie et l’Occident. Au cours des années 1950 et 1960, c’était un chef de file du Mouvement des pays non alignés, une alliance lâche des nations les plus pauvres et les plus petites du monde qui a tenté de se frayer un chemin à travers la guerre froide sans rejoindre un côté ou l’autre.