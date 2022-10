L’Inde pourrait commencer à fabriquer des AK-203 cette année – officiel russe

Le pays a l’intention de produire plus de 600 000 fusils d’assaut Kalachnikov améliorés sur son sol

La production des nouveaux fusils d’assaut russes Kalachnikov AK-203 en Inde pourrait être lancée avant la fin de l’année, a déclaré un haut responsable russe.

Une usine de la ville de Korwa, dans l’État indien de l’Uttar Pradesh, est prête à commencer à fabriquer le nouvel AK-203 russe avant 2023, selon Aleksandr Mikheev, le chef de Rosoboronexport, l’agence d’État russe pour le commerce international des armes.

“Nous prévoyons une localisation à 100% de la production des légendaires fusils d’assaut russes en Inde”, l’agence a cité son chef comme disant dans un communiqué lundi. “À l’avenir, l’entreprise commune pourrait augmenter sa capacité et se mettre à niveau pour fabriquer des modèles plus avancés basés sur la plate-forme Kalachnikov.”

New Delhi et Moscou ont créé la coentreprise en décembre de l’année dernière, en s’appuyant sur les ventes directes précédentes de l’arme à l’Inde. Le contrat, estimé à quelque 620 millions de dollars, impliquait la production de plus de 600 000 AK-203 sur le sol indien, écrivait à l’époque le journal Hindustan Times.

L’AK-203 fait partie de la “série 200” des armes légères de Kalachnikov, qui comprend plusieurs modèles utilisant divers calibres ronds et longueurs de canon populaires. La série propose des options de réglage telles que des stocks réglables et le rail Picatinny et d’autres améliorations. Le fusil d’assaut AK-203 est conçu pour la cartouche 7,62 × 39 mm.

Rosoboronexport a fait le point sur la coentreprise avec l’Inde avant le salon de l’armement Defexpo India 2022, prévu cette semaine. La Russie et l’Inde coopèrent étroitement dans le domaine de la défense depuis des décennies et ont déjà lancé d’autres coentreprises pour fabriquer des armes en Inde.