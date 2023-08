L’Inde pose un vaisseau spatial sur la Lune et devient le quatrième pays à le faire

Des milliers de personnes ont prié mardi pour le succès de la mission avec des lampes à huile sur les rives du fleuve, des temples et des lieux religieux, dont la ville sainte de Varanasi, dans le nord de l’Inde. « L’Inde est sur la Lune », a déclaré S. Somanath, chef de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), alors que le vaisseau spatial Chandrayaan-3 atterrissait sur le pôle sud lunaire. Le personnel de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) célèbre l’atterrissage réussi du vaisseau spatial Chandrayaan-3 sur la lune. Crédit: PA Le Chandrayaan-3 de l’Inde – « vaisseau lunaire » en sanskrit – a décollé d’une rampe de lancement à Sriharikota, dans le sud de l’Inde, le 14 juillet, en direction de l’autre côté de la lune. De nombreux pays et entreprises privées sont en course pour faire atterrir avec succès un vaisseau spatial sur la surface lunaire. En avril, le vaisseau spatial d’une société japonaise s’est apparemment écrasé alors qu’il tentait d’atterrir sur la lune. Une organisation à but non lucratif israélienne a tenté de réaliser un exploit similaire en 2019, mais son vaisseau spatial a été détruit à l’impact.

Alors que l'Inde, dotée de l'arme nucléaire, devient la cinquième économie mondiale, le gouvernement nationaliste du Premier ministre Modi est impatient de montrer les prouesses du pays en matière de sécurité et de technologie. Chargement Une mission lunaire réussie concorde avec l'image de Modi d'une Inde ascendante affirmant sa place parmi l'élite mondiale et contribuerait à renforcer sa popularité avant les élections générales cruciales de l'année prochaine. L'attente d'un atterrissage réussi s'est accrue après la tentative ratée de la Russie et alors que la Chine, rivale régionale de l'Inde, franchit de nouvelles étapes dans l'espace. En mai, la Chine a lancé un équipage de trois personnes pour sa station spatiale en orbite et espère envoyer des astronautes sur la Lune avant la fin de la décennie. Les relations entre l'Inde et la Chine se sont dégradées depuis les affrontements frontaliers meurtriers de 2020.