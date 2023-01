L’Inde peut mettre fin à la sécheresse des médailles mais doit capitaliser sur les PC », estime Dilip Tirkey

Le président de Hockey India, Dilip Tirkey, a déclaré dimanche que l’Inde pouvait remporter une médaille en Coupe du monde cette fois après une interruption de 48 ans, mais pour cela, l’équipe locale doit utiliser les coins de pénalité.

L’Inde n’a pas remporté de médaille en Coupe du monde depuis sa médaille d’or lors de l’édition de 1975, mais Tirkey, l’un des meilleurs défenseurs de son temps et ancien capitaine, a déclaré que les hôtes dirigés par Graham Reid pouvaient monter sur le podium lors du méga-événement en cours à domicile.

“Nous avons aligné l’équipe indienne pour remporter une médaille cette fois, nous voudrions que l’Inde soit dans le décompte des médailles. Ils jouent actuellement très bien”, a déclaré Tirkey à PTI dans une interview.

« Mais le hockey moderne a beaucoup changé. Les coins de pénalité sont devenus très importants. Lorsque la conversion du coin de pénalité clique, la plupart du temps, l’équipe gagne. Nous avons de très bons drag flickers et j’espère qu’ils décrocheront dans le tournoi et remporteront une médaille pour l’Inde.

“(Le capitaine) Harmanpreet Singh s’est très bien débrouillé pour le pays en tant que drag scintillement bien qu’il n’ait pas été à son meilleur contre l’Espagne. Donc, nous espérons que l’Inde s’en tirera bien dans les corners”, a déclaré Tirkey, le joueur indien le plus capé (412 matches). Lorsqu’on lui a demandé si l’Inde pouvait battre la Belgique, championne en titre, et l’Australie, numéro un mondial, il a répondu : “L’équipe se sont très bien battus contre l’Australie dans la série (de cinq matchs), ils avaient très bien concouru.

“La Belgique est aussi l’une des meilleures équipes du monde. Mais l’Inde est désormais en mesure de se battre contre n’importe quelle équipe du monde un jour donné.” Tirkey, triple olympien, a également déclaré que la Hockey India League (HIL) sera relancée et que la fédération nationale tente de redémarrer. d’ici la fin de cette année.

«Le redémarrage de HIL est à l’ordre du jour principal de Hockey. Nous essayons de le relancer d’ici la fin de cette année, nous allons trouver une agence pour tenir durablement la ligue et aussi les franchises”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que la Coupe du monde à Bhubaneswar et Rourkela établira la référence pour les futurs pays hôtes du tournoi de marque.

“Lorsque le stade Kalinga a accueilli la finale de la Coupe du monde 2018, je pensais que c’était le meilleur stade. Mais quand je suis venu ici et que je me suis vu et après avoir parlé aux entraîneurs et aux joueurs, c’est (le stade Birsa Munda) tout simplement magnifique. Je pense qu’il n’y a pas de meilleur stade (que celui-ci) au monde”, a déclaré Tirkey.

« Bien sûr, si un meilleur stade que celui-ci voit le jour, ce sera bon pour le hockey. Avec le plus grand stade du monde accueillant la Coupe du monde avec le stade Kalinga, cette Coupe du monde sera sans aucun doute la référence pour les futures éditions. Le stade de Munda peut accueillir des camps d’entraînement des équipes nationales ainsi que des championnats nationaux, en plus des matchs de la Pro League en mars.

“Il y aura des matchs de Pro League ici en mars, il y aura des championnats nationaux et la préparation des Jeux asiatiques et des Jeux olympiques pour les équipes nationales.

“L’équipe féminine indienne s’est qualifiée pour la Pro League (après avoir remporté la Coupe des nations de la FIH) et nous pouvons organiser des tournois d’exposition ici”, a-t-il déclaré. lorsqu’il a été contraint de se rendre à Kolkata et à Delhi pour jouer sur des surfaces d’astroturf.

« C’était en 1989-90, j’allais à Kolkata puis à Delhi pour jouer sur l’astroturf. Maintenant, seulement à Odisha, il y a 35 surfaces d’astroturf. Les 17 blocs de Sundergarh auront des surfaces d’astroturf. Donc, beaucoup de choses ont changé. Je remercie le gouvernement d’Odisha pour cela”, a-t-il déclaré.

« Même mon village natal a maintenant du gazon synthétique. Auparavant, nous n’avions même pas de véritable terrain de hockey dans le village. Maintenant, les petits enfants de notre village peuvent apprendre le hockey grâce à un bon encadrement. Tant de choses ont changé maintenant.”, a-t-il signé.

