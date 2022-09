Félicitant le gouvernement du Gujarat d’être intervenu pour accueillir les Jeux nationaux, l’entraîneur indien de badminton Pullela Gopichand a déclaré que si l’État pouvait accueillir un si grand événement en si peu de temps, il lui serait également possible d’accueillir les Jeux olympiques.

“Si nous pouvons organiser un événement avec 20 000 personnes de manière aussi grandiose dans le Gujarat, je suis convaincu que nous pouvons également accueillir les Jeux olympiques, qui ne rassemblent que 11 000 personnes”, a déclaré l’ancien champion d’Angleterre.

S’exprimant lors de l’initiative «GoForGujarat» du Gujarat visant à motiver les athlètes de l’État à viser une position dans le Top 5 des Jeux, Gopichand a salué l’organisation à grande échelle prévue des Jeux nationaux.

“Je suis tellement heureux qu’après sept ans, les Jeux nationaux aient lieu au Gujarat et je voudrais féliciter le gouvernement central ainsi que le gouvernement de l’État pour une organisation aussi massive des Jeux”, estime le lauréat Dronacharya.

S’exprimant en présence du ministre en chef du Gujarat, Bhupendrabhai Patel, Gopichand a levé son chapeau au gouvernement de l’État et a déclaré qu’il n’était pas facile de relever le défi d’organiser un si grand événement. “C’est un grand défi et vous avez non seulement relevé ce défi, mais vous l’organisez maintenant à grande échelle. Je tiens à féliciter chaque membre de l’équipe pour ce magnifique événement.

“Certaines personnes peuvent se demander pourquoi un événement sportif aussi important alors que tant de gens sont pauvres, mais je me souviens des paroles de l’honorable Premier ministre (Narendra Modi) lorsque nous nous sommes rencontrés en 2014 après les Jeux du Commonwealth. Il a dit que pour toute race, communauté ou pays à venir, la fierté est très importante et chaque victoire de nos sportifs partout dans le monde apporte de la fierté à la nation et c’est très très important », a-t-il révélé.

Il a dit que dans le dernier 8 à 10 ans, grâce à Fit India, Khelo India et le soutien du gouvernement, il y a eu un développement sans précédent dans le domaine du sport dans le pays.

Gopichand a conseillé aux joueurs en compétition de se concentrer sur l’alimentation, la forme physique et le positif attitude, les exhortant à continuer d’avancer vers la victoire même dans la défaite.

“Surtout dans les 3-4 derniers jours avant l’achèvement, la concentration est la clé. Vous devez bien manger, bien dormir et toujours être positif », a-t-il déclaré.

