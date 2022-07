L’Inde peut-elle surmonter l’absence de Neeraj Chopra et tirer pour offrir une autre performance solide ?

Alors que le fort contingent indien de 215 membres des Jeux du Commonwealth 2022 se prépare à réaliser une solide performance à Birmingham au cours des deux prochaines semaines, nous examinons les perspectives de médailles les plus brillantes de l’Inde et comment l’Inde tentera de surmonter l’absence de tir, un des disciplines les plus productives de l’Inde – en termes de médailles – aux Jeux et essayez de compléter avec les puissances du Commonwealth, l’Australie, l’Angleterre et le Canada.

Neeraj Chopra s’est retiré des Jeux en raison d’une blessure à l’aine, qui l’oblige maintenant à se reposer pendant au moins 20 jours, et cela met l’accent en grande partie sur PV Sindhu, qui sera le porte-drapeau de l’Inde à Birmingham, aux côtés de la sensation montante Lakshya Sen. Il ne faut pas oublier le formidable contingent de lutte, une autre discipline qui a remporté de lourdes médailles pour l’Inde au fil des ans au CWG.

Goldfinger sur la bonne voie à Melbourne

L’exclusion du sport de tir du CWG 2022 affecte les perspectives de médailles de l’Inde. Par exemple, au CWG 2006 à Melbourne, le tireur au pistolet Samaresh Jung est devenu le meilleur athlète après une incroyable récolte de sept médailles, dont cinq d’or, une d’argent et une de bronze. Il a reçu le prix David Dixon pour sa réalisation individuelle stupéfiante en une seule compétition.

Samaresh est monté sur le podium pour recevoir des médailles d’or au pistolet masculin 50 m, pistolet à air comprimé 10 m, paires de pistolets à air comprimé 10 m (avec Vivek Singh) et paires de pistolets à percussion centrale 25 m (avec Jaspal Rana), pistolet standard 25 m (avec Ronak Pandit). Le tricolore indien est monté à cinq reprises, remontant le moral du contingent. Samaresh a été surnommé Goldfinger, un décollage du film de James Bond, pour son succès à la gâchette.

Pour ajouter à ce palmarès d’or, il a décroché une médaille d’argent en paires pistolet 50 m (Vivek Singh) et une médaille de bronze en 25 m (pistolet à percussion centrale) et a fini par monter sept fois sur le podium à Melbourne. L’as du pistolet a ensuite concouru au pistolet à air comprimé 10 m et au pistolet à air comprimé 50 m aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, où son collègue tireur Abhinav Bindra était le toast du sport indien (or à la carabine à air comprimé 10 m), battant le Chinois Zu Qinan à la deuxième place. Jung est maintenant l’entraîneur national de pistolet.

Bindra, le premier champion olympique individuel du pays, a été rejoint dans le club des champions par l’athlète Neeraj Chopra après les Jeux olympiques de 2021 à Tokyo. Le médaillé d’or du lancer du javelot masculin fait partie des journalistes qui se sont retirés du CWG 2022 en raison d’une blessure. Les tireurs seront également absents, l’explication étant un problème logistique à l’origine de l’exclusion du tir du programme de l’événement par les organisateurs de Birmingham.

GTC 2022 : Retour sur l’histoire de l’Inde aux Jeux du Commonwealth

Le sport a figuré à tous les Jeux du Commonwealth de 1966 CWG Kingston (Jamaïque) jusqu’à 2018 CWG Gold Coast (Australie), où les participants indiens hommes, femmes et mixtes ont remporté sept médailles d’or, quatre d’argent et cinq médailles de bronze, 16 médailles en tout. Samaresh a participé à quatre éditions consécutives du CWG, de 1988 à Kuala Lumpur à 2010 à New Delhi, terminant avec une médaille d’argent (paires de pistolets standard de 25 m) et une médaille de bronze (pistolet standard de 25 m) lors de la quatrième apparition.

Les médaillés des Jeux Olympiques pour l’Inde de Tokyo 2020, affinés pour l’action au CWG, comprennent de nombreux noms de haut niveau, dans toutes les disciplines, de l’athlétisme à l’haltérophilie. La compétition multi-épreuves à Birmingham offre la première opportunité à beaucoup de briller, d’enregistrer des records personnels et de bénéficier des incitations gouvernementales annoncées pour les médaillés. Le ministère des Sports offrira Rs 20 lakhs (première place), Rs 10 lakhs (deuxième) et Rs 7,5 lakhs (troisième position).

Dans le contexte de l’absence de Neeraj en raison d’une convalescence à l’aine subie à Eugene 2022, les lanceurs de javelot Rohit Yadav et DP Manu auront l’occasion de montrer leur puissance et de prouver leur valeur pour les Jeux asiatiques 2022 à venir. Leurs homologues féminines sont Shilpa Rani et la finaliste des championnats du monde Annu Rani, une main expérimentée au plus haut niveau et deux fois finaliste aux championnats du monde. Neeraj, médaillé d’argent d’Eugene 2022, a été le seul médaillé d’or indien en athlétisme de la CWG Gold Coast 2018.

Tir à l’arc hors cible

L’exclusion du tir à l’arc du CWG 2022 est un coup dur pour de nombreuses nations qui espèrent grimper dans le décompte des médailles, y compris l’Inde (quatrième à Gold Coast il y a quatre ans). Le sport fait partie intégrante des Jeux olympiques d’été depuis 1972 à Munich. World Archery organise la Coupe du Monde et le Championnat du Monde et fait partie des Jeux Paralympiques, mais le sport arc/flèche n’a pas trouvé la faveur du CWG. Deux fois auparavant, en 1982 à Brisbane et en 2010 à New Delhi, les archers avaient participé aux Jeux.

Talents tokyoïtes

Le contingent indien comprend une poignée de podiums des Jeux olympiques de 2021 de l’année dernière, parmi lesquels figurent l’haltérophile Mirabai Chanu et le lutteur Ravi Kumar (médaille d’argent), ainsi que la boxeuse Lovlina Borgohain, l’as du badminton Sindhu, le lutteur Bajrang Punia et le Manpreet Singh. -dirigé l’équipe masculine de hockey (médaille de bronze). Chacun est conscient des attentes nationales, bien que la forme et la condition physique actuelles soient des facteurs décisifs en compétition.

Le CWG 2022 est la première compétition internationale pour ces podiums depuis les Jeux olympiques de Tokyo. Les autres coéquipiers de l’équipe de la Coupe Thomas 2022 Kidambi Srikanth, Lakshya, Chirag Shetty, Satwiksairaj Reddy, dont l’effort collectif a abouti à des performances époustouflantes contre des pros mieux classés des puissances du badminton, sont parmi les autres à atteindre la forme gagnante et impatients de participer à la compétition à Birmingham. , culminant dans la victoire du titre contre l’Indonésie.

Les navetteurs de l’équipe féminine ont l’expérience et le talent des grands matchs, parmi lesquels Ashwini Ponnappa (jouant en double mixte et en équipe mixte à Birmingham) a goûté au sentiment de victoire au CWG 2010 à Delhi avec Jwala Gutta comme partenaire en double féminin. Ce duo d’attaquants avait remporté des médailles en double féminin pour l’Inde plus tôt à la Coupe Uber et aux Championnats d’Asie. L’expérience d’Ashwini au niveau mondial la met en place pour jouer le rôle de guide.

Relier les nations

Soixante-douze nations participent au CWG 2022, s’étendant sur tous les continents. De A (Australie) à Z (Zambie), la compétition multisports organisée tous les quatre ans, entre les anciennes colonies britanniques, verra s’affronter de nombreuses nations fascinantes…. Anguilla, Belize, Eswatini, Guernesey, Jersey, Kiribati, Montserrat, Niue, Tuvalu et Vanuatu pour n’en nommer que quelques-uns intéressants. Le défilé lors de la cérémonie d’ouverture en dévoilera plus sur ces nouveaux visages, dont certains pourraient monter sur le podium de la victoire. Le sport est au-delà des barrières géographiques, reliant les gens entre eux dans un esprit de compétition.

