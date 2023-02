L’Inde perquisitionne les bureaux de la BBC sur les charges fiscales après un documentaire critique sur Modi

NEW DELHI – Les autorités fiscales indiennes ont perquisitionné la BBC et saisi les téléphones de ses journalistes dans un geste stupéfiant – et apparemment de représailles – mardi contre le diffuseur britannique quelques semaines après la diffusion d’un documentaire polarisant examinant l’ascension du Premier ministre indien Narendra Modi.

Deux journalistes de la BBC à New Delhi, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler en public, ont déclaré que les téléphones de leurs collègues étaient confisqués. Les médias indiens ont rapporté que plus de 50 responsables indiens ont fait une descente dans les bureaux de la BBC à New Delhi et Mumbai vers midi mardi.