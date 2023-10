L’Inde perquisitionne des journalistes liés à NewsClick au milieu d’une dispute sur le financement de la Chine

Commentez cette histoire Commentaire

La police de Delhi a perquisitionné mardi les domiciles et saisi les téléphones et les ordinateurs portables des journalistes et des contributeurs de NewsClick, un média de gauche critique à l’égard du gouvernement indien, dans un contexte d’intensification de la répression contre les médias sous la direction du Premier ministre Narendra Modi. Les autorités indiennes accusent NewsClick d’irrégularités financières depuis des années et, ces dernières semaines, elles ont intensifié leur surveillance de l’organisation en alléguant qu’elle avait reçu un financement de la Chine, un rival géopolitique. Les médias indiens ont rapporté que la police de New Delhi, invoquant une loi antiterroriste stricte, avait ciblé les journalistes de NewsClick lors de raids simultanés qui se sont déroulés tôt mardi matin dans plus de 30 endroits à travers l’Inde.

NewsClick a toujours nié les accusations de mauvaise conduite financière. Ses défenseurs ont critiqué la surveillance constante du gouvernement à laquelle il est confronté, la qualifiant, au moins en partie, de motivée par le désir d’écraser les voix critiques. Les enquêteurs n’ont pas seulement interrogé les journalistes de NewsClick mardi, mais ils ont également élargi leur réseau, ciblant une longue liste d’anciens employés de la publication, de contributeurs indépendants et même d’amis des membres du personnel.

Mardi après-midi, on ne savait pas exactement combien de personnes associées à NewsClick avaient été touchées – beaucoup avaient rendu leurs appareils électroniques et étaient au secret – mais il était largement estimé qu’il y en avait au moins une douzaine.

« Les enquêtes sur des infractions spécifiques ne doivent pas créer une atmosphère générale d’intimidation à l’ombre de lois draconiennes, ni empiéter sur la liberté d’expression et l’expression de voix dissidentes et critiques », a déclaré la Editors Guild of India dans un communiqué.

La police de Delhi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Fondée en 2009, cette organisation de presse décousue met en lumière des histoires d’injustices sociales et de mécontentement à l’égard du gouvernement. Les commentaires vidéo diffusés sur YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux en anglais et en hindi constituent une grande partie de son contenu.

Les perquisitions de mardi ne sont que la dernière action en date contre les journalistes en Inde, où la liberté de la presse s’est considérablement réduite. En 2023, le pays était classé 161e sur 180 places dans le Classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières.

Les médias indépendants en Inde luttent contre la censure, le harcèlement, font face à des arrestations et à des pressions économiques pour faire leur travail. Les autorités indiennes dénoncent de plus en plus d’irrégularités financières en menant des perquisitions contre les médias critiques à l’égard du gouvernement. Les agences de presse internationales ont également été balayées.

En février, les autorités ont perquisitionné et saisi les téléphones de journalistes de la BBC pour fraude fiscale présumée, quelques semaines après que l’organisation ait diffusé un documentaire critiquant la gestion par Modi des émeutes de 2002 dans son État d’origine, le Gujarat. Le principal journal hindi du pays, Dainik Bhaskar, a été perquisitionné par les autorités fiscales en 2021 à la suite d’une série d’articles critiques contestant la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus, mettant en avant des cadavres flottant dans le Gange.

Parmi les personnes arrêtées pour interrogatoire mardi figuraient plusieurs éminents journalistes indiens. Prabir Purkayastha, rédacteur en chef de NewsClick, a été emmené de son bureau par des policiers, selon une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Certains ont décrit la saisie de leurs appareils électroniques.

« La police de Delhi a atterri chez moi. Je m’enlève mon ordinateur portable et mon téléphone… », a écrit un autre journaliste bien connu qui a animé des émissions vidéo sur NewsClick, Abhisar Sharma, sur X, anciennement Twitter.

« Enfin [the] dernier tweet de ce téléphone. Police de Delhi [has seized] mon téléphone », a déclaré Bhasha Singh, un autre journaliste qui a écrit pour NewsClick, dans un tweet.

Parmi les autres victimes de la répression, citons le satiriste Sanjay Rajora. La police est arrivée au domicile de Rajora entre 6h30 et 7h du matin et l’a emmené pour interrogatoire peu de temps après, a déclaré son avocat Ilin Saraswat au Washington Post.

L’iPhone, l’ordinateur portable, plusieurs DVD et certains documents de Rajura ont été saisis par la police, a déclaré Saraswat, ajoutant qu’il était interrogé sur son précédent travail pour NewsClick. Rajora a travaillé pour NewsClick pour la dernière fois il y a près de deux ans, selon son avocat.

L’historien Sohail Hashmi, qui n’a pas écrit ni contribué au média, faisait partie des personnes perquisitionnées. Hashmi, âgé de 70 ans, a déclaré qu’il était récemment apparu en tant qu’invité dans deux programmes NewsClick et qu’il était ami avec des journalistes chevronnés du média.

« L’idée est de terroriser la presse indépendante et d’attaquer les diverses voix qui définissent la démocratie », a-t-il déclaré, ajoutant que la police avait également saisi ses appareils électroniques. Il a été joint sur le téléphone d’un membre de sa famille.

NewsClick a déjà fait l’objet de perquisitions des autorités et d’un examen minutieux de ses liens financiers avec la Chine, dans le contexte de relations politiques tendues entre les deux voisins qui partagent une frontière tendue.

En août, quelques jours après que le New York Times a publié une enquête désignant NewsClick parmi les bénéficiaires du financement de Neville Roy Singham, un baron américain de la technologie et un partisan du Parti communiste chinois basé à Shanghai, la police de Delhi a déposé une plainte contre NewsClick sous le prétexte loi antiterroriste, a rapporté l’Indian Express.

À l’époque, NewsClick avait publié une déclaration niant être « un porte-parole du Parti communiste chinois » et affirmant qu’il avait toujours adhéré à la loi indienne.

Les partis d’opposition indiens ont condamné ces raids, les qualifiant de tentative de détourner l’attention de plusieurs controverses nationales auxquelles est confronté le BJP au pouvoir.

Le gouvernement Modi a tenté de « transformer les médias en porte-parole de ses intérêts partisans et idéologiques » et a agi contre ceux qui disent la vérité au pouvoir, a déclaré l’INDE, une coalition de partis d’opposition.

Mardi soir, alors que le rédacteur en chef de l’organisation répondait aux questions de la police, sa page d’accueil présentait une poignée de questions nationales urgentes : des détails sur un recensement des castes dans l’État auquel le gouvernement central s’est opposé, un article sur la tentative du gouvernement de s’approprier l’héritage non-violent de Mohandas K. Gandhi et allégations de l’opposition concernant un financement politique opaque du parti au pouvoir.