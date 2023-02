L’Inde perd 2-3 contre le Danemark en Play off ; Relégué dans le groupe mondial II

L’équipe indienne de la Coupe Davis a été reléguée samedi dans le Groupe mondial II pour la première fois depuis le lancement du nouveau format en 2019 après avoir perdu le match nul 2-3 contre le Danemark, porté à lui seul par Holger Rune en tant que le numéro neuf mondial a remporté trois matches pour les hôtes.

L’égalité s’est stabilisée à 1-1, l’Inde devait gagner le double mais la paire de Yuki Bhambri et Rohan Bopanna a perdu 2-6 4-6 en seulement 65 minutes contre le combo de l’équipe locale de Rune et Johannes Inglidsen.

L’équation obligeant l’Inde à remporter les deux simples inversés pour rester dans le groupe mondial I, Nagal a mené un combat courageux mais a perdu 5-7 3-6 en une heure et 37 minutes dans le premier simple inversé.

Cette défaite a donné au Danemark une avance inattaquable de 1-3 et a propulsé l’Inde dans le Groupe mondial II.

Prajnesh Gunneswaran a ensuite pris la cour dans le caoutchouc mort contre Elmer Moeller et a gagné 6-4 7-6 (1) en une heure et 39 minutes. Vendredi, Nagal avait effacé un déficit d’un set pour battre August Holmgren 4-6 6-3 6-4 en deux heures et 27 minutes pour faire 1-1 après que Bhambri ait perdu le premier simple 2-6 2-6 contre le sensation adolescente montante Rune.

Bhambri a abandonné le simple et ne joue plus que le double en tournée.

