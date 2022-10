L’Inde perd 0-5 contre le Brésil et termine la campagne avec un record de défaites

L’Inde a terminé sa campagne de Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans de la FIFA avec un record de défaites alors qu’elle a subi une défaite 0-5 contre le Brésil lors de son dernier match de groupe ici lundi sans marquer de but.

Les débutantes indiennes, qui s’étaient qualifiées pour la pièce maîtresse du groupe d’âge en étant les hôtes, ont perdu contre les États-Unis (0-8) et le Maroc (0-3) lors de leurs premiers matches du Groupe A.

Ils ont terminé derniers du groupe de quatre sans aucun point, perdant 16 buts en trois matches.

Le Brésil et les États-Unis, qui ont battu le Maroc 4-0 lors du deuxième match du Groupe A ensemble à Margao, se sont qualifiés pour les quarts de finale, avec sept points chacun – deux victoires et un nul. Le Brésil et les États-Unis ont fait match nul 1-1 le 14 octobre.

Aligne (40e et 51e minutes), qui était une menace constante pour la défense indienne avec son rythme et sa tromperie, ainsi que la remplaçante Lara (86e et 90+3) ont marqué un but chacun lorsque Gaby Berchonne a pris les champions sud-américains 1 – Leader à la 11e minute.

Le Brésil avait une énorme possession de balle et avait une douzaine de tirs cadrés de plus que celui du pays hôte. N’ayant rien à perdre et seulement une fierté à jouer, les Indiens ont mis leur meilleur pied et à leur crédit, ce n’était pas un match complètement à sens unique – comme contre les États-Unis – comme on le craignait.

Les Indiens ont fortement chassé le ballon et ont essayé de rester organisés et en forme contre leurs adversaires physiquement et techniquement bien supérieurs. Cependant, les Indiens n’ont pas pu effectuer suffisamment de passes pour se diriger correctement vers le tiers défensif adverse, exposant leurs faiblesses techniques.

La défense indienne a bien fait de détourner l’assaut incessant des Brésiliens, qui ont réussi six tirs cadrés face à l’Inde lors de la première séance. Les champions sud-américains avaient 70% de possession de balle en première mi-temps.

Après son effort à quelques centimètres de la cible à la neuvième minute, Berchon a fait amende honorable en réalisant une finition clinique, ajoutant un beau centre de la droite d’Ana Flavia, qui a dépassé le capitaine de l’Inde et l’ailier gauche Astam Oraon.

L’attaquante indienne Neha a eu une chance à la 30e minute lorsqu’elle s’est retrouvée avec seulement un gardien de but après une erreur défensive des Brésiliens. Mais son tir était faible et cela n’a pas trop dérangé le gardien Leelen.

Le gardien indien Keesham Melody a été appelé à la 33e minute lorsqu’il a sauvé un tir d’Ellis.

L’attaque acharnée du Brésilien a porté ses fruits à la 40e minute quand Aline a battu une mélodie plongeante pour le deuxième but, quand Ana Flavia a brillamment envoyé un centre bas du droit.

La seconde mi-temps n’a pas été différente puisque les Indiens se sont assis pour défendre leur défense, tandis que les Brésiliens ont continué à attaquer attaque après attaque.

Le Brésil a résolu le problème en marquant deux buts de loin en seconde période. Tout d’abord, Aline a enroulé un pied droit puissant dans le coin supérieur gauche du but de Melody à la 51e minute, ne laissant aucune chance au gardien indien.

À peine quatre minutes avant la fin du temps réglementaire, Lara a tiré un autre tir de l’extérieur de la surface pour vaincre Melody – ce qui était par ailleurs une belle sortie avec de beaux arrêts – le tout se terminant par le quatrième but du match.

Lara a complété son doublé à la troisième minute de prolongation.

