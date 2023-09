L’Inde perd 0-3 contre les Émirats arabes unis et termine dernière des éliminatoires de la Coupe d’Asie U-23 de l’AFC

L’Inde a terminé sa campagne de qualification pour la Coupe d’Asie U-23 de l’AFC 2024 avec sa deuxième défaite en autant de matches, alors que les Émirats arabes unis les ont battus 3-0 au stade Dalian Suoyuwan, à Dalian, en Chine, mardi.

Avec cette défaite, alors que l’Inde terminait en dernière position du groupe G, elle a également joué un rôle trouble-fête pour les hôtes de la RP Chine, en battant l’Inde 2-1 lors d’un match précédent. C’était un match à faire ou à mourir pour les deux parties ; une victoire par deux buts ou plus garantirait aux Émirats arabes unis la première place du groupe G des éliminatoires de la Coupe d’Asie U-23 de l’AFC 2024, tandis que trois points donneraient à l’Inde une chance de se qualifier comme l’une des quatre meilleures équipes deuxièmes du classement. 11 groupes. Avec une victoire 3-0, les Émirats arabes unis ont terminé en tête du groupe G avec quatre points et une meilleure différence de buts. La Chine, qui a également terminé avec quatre points, a une chance extérieure de se qualifier pour le tour suivant en tant que l’une des quatre meilleures équipes deuxièmes.

Les deux équipes ont senti l’urgence et ont commencé le match avec une grande intensité, des tacles volant dans les deux moitiés du terrain. Jiteshwor Singh a reçu un avertissement vers le quart d’heure pour un plaquage au milieu du terrain.

Les Émirats arabes unis ont réussi à prendre l’avantage à la 26e minute alors que les défenseurs indiens étaient plutôt confus après une mêlée à l’intérieur de la surface. Mohammed Abbas Alblooshi a finalement obtenu le but après une longue discussion entre l’arbitre et son assistant.

L’équipe du Golfe Persique a doublé son avance trois minutes seulement après la demi-heure de jeu, lorsque le tir à ras de terre du Sultan Adil Alameeri depuis l’intérieur de la surface a trouvé le fond des filets.

Sentant le jeu leur échapper, l’Inde a commencé à faire tourner le ballon dans le parc, à la recherche d’ouvertures. Cependant, malgré toutes leurs intentions, la ligne arrière des Émirats arabes unis a réussi à les tenir à distance.

Après le changement de camp, l’Inde a cherché à mettre une certaine pression sur la défense des Émirats arabes unis. Parthib Gogoi a fait une incursion sur la droite dans le tiers offensif au début de la seconde période, mais son centre a échappé à tous les attaquants.

L’entraîneur-chef indien Clifford Miranda a apporté quelques changements, faisant appel à Rabeeh Anjukandan et Sourav à la place de Sanjeev Stalin et Parthib Gogoi un peu après l’heure de jeu, alors qu’ils cherchaient à en retirer un.

Cependant, les Émirats arabes unis se sont assis et ont attendu l’occasion idéale pour lancer une contre-attaque. Le gardien Hamad Abdulla Almeqbaali a lancé un long ballon vers l’avant, alors qu’Eisa Khalfan terminait le mouvement, pour porter le score à 3-0.

D’autres changements étaient en réserve pour l’Inde puisque Rohit Danu et Ayush Chhetri remplaçaient Suhail Bhat et Jiteshwor Singh, suivis du dernier remplacement de la journée pour l’Inde, alors qu’Amarjit Singh Kiyam remplaçait Vibin Mohanan.

Trois remplaçants combinés à 18 minutes du temps réglementaire restaient, Danu réduisant le ballon à Rabeeh, qui le transmettait à Sourav, dont le tir était bloqué.

Sourav et Amarjit ont eu deux autres occasions, mais le premier a été refusé par le gardien adverse, tandis que le second a tiré à côté. L’attaquant et skipper Siva Sakthi a sans doute eu la meilleure chance du match dans le temps additionnel, lorsqu’il en a enroulé une avec son pied gauche, visant la lucarne supérieure. Cependant, Almeqbaali a réussi un arrêt aérien pour le repousser, alors que le match prenait bientôt fin.