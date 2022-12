L’Inde passera à la troisième économie d’ici 2030

Vue aérienne magnifique et colorée de l’horizon de Mumbai pendant le crépuscule vu de Currey Road, le 16 février 2022 à Mumbai, Inde. Pratik Chorgé | Temps de l’Hindoustan | Getty Images

L’Inde devrait dépasser le Japon et l’Allemagne pour devenir la troisième économie mondiale, selon S&P mondial et Morgan Stanley. Les prévisions de S&P sont basées sur la projection que la croissance annuelle du produit intérieur brut nominal de l’Inde sera en moyenne de 6,3 % jusqu’en 2030. De même, Morgan Stanley estime que le PIB de l’Inde devrait plus que doubler par rapport aux niveaux actuels d’ici 2031. “L’Inde a les conditions en place pour un boom économique alimenté par la délocalisation, les investissements dans la fabrication, la transition énergétique et l’infrastructure numérique avancée du pays”, ont écrit les analystes de Morgan Stanley dirigés par Ridham Desai et Girish Acchipalia dans le rapport. “Ces pilotes feront [India] la troisième plus grande économie et bourse du monde avant la fin de la décennie.” L’Inde a enregistré une croissance annuelle de 6,3 % pour le trimestre de juillet à septembre, légèrement supérieur à la prévision d’un sondage Reuters de 6,2 %. Auparavant, l’Inde avait enregistré une expansion de 13,5 % d’avril à juin par rapport à il y a un an, soutenue par une demande intérieure robuste dans le secteur des services du pays. Le pays a enregistré une croissance record de 20,1 % en glissement annuel au cours des trois mois précédant juin 2021selon les données de Refinitiv.

La projection de S&P dépend de la poursuite de la libéralisation commerciale et financière de l’Inde, de la réforme du marché du travail, ainsi que des investissements dans les infrastructures et le capital humain de l’Inde. “C’est une attente raisonnable de la part de l’Inde, qui a beaucoup à” rattraper “en termes de croissance économique et de revenu par habitant”, a déclaré à CNBC Dhiraj Nim, économiste d’Australie et de Nouvelle-Zélande Banking Group Research. Certaines des réformes citées ont déjà été mises en œuvre, a déclaré Nim, soulignant l’engagement du gouvernement à réserver davantage de dépenses en capital dans les livres de dépenses annuels du pays.

Devenir une plaque tournante davantage axée sur l’exportation

Selon les analystes de S&P, le gouvernement indien vise clairement à devenir une plaque tournante pour les investisseurs étrangers ainsi qu’une puissance manufacturière, et son principal moyen d’y parvenir est le programme d’incitations liées à la production pour stimuler la fabrication et les exportations. Le soi-disant PLIS, qui a été introduit en 2020, offre des incitations aux investisseurs nationaux et étrangers sous la forme de dégrèvements fiscaux et d’autorisations de licence, entre autres mesures de relance. “Il est très probable que le gouvernement mise sur le PLIS comme outil pour rendre l’économie indienne plus axée sur les exportations et plus interconnectée dans les chaînes d’approvisionnement mondiales”, ont écrit les analystes de S&P.

Travailleurs traitant des pièces métalliques dans une usine de fabrication de cuisinières de GHG Reduction Technologies Pvt à Nashik, Maharashtra, Inde, le dimanche 13 novembre 2022. Dhiraj Singh | Bloomberg | Getty Images

De la même manière, Morgan Stanley estime que la part du PIB de l’industrie manufacturière indienne “passera de 15,6% du PIB actuellement à 21% d’ici 2031” – ce qui implique que les revenus de l’industrie pourraient tripler, passant des 447 milliards de dollars actuels à environ 1 490 milliards de dollars, selon à la Banque. “Les multinationales sont plus optimistes que jamais quant à l’investissement en Inde … et le gouvernement encourage les investissements à la fois en construisant des infrastructures et en fournissant des terrains pour les usines”, a déclaré Morgan Stanley. “Les atouts de l’Inde [include] une main-d’œuvre abondante à bas prix, le faible coût de fabrication, l’ouverture à l’investissement, des politiques favorables aux entreprises et une population jeune avec un fort penchant pour la consommation », a déclaré Sumedha Dasgupta, analyste senior de l’Economist Intelligence Unit. Ces facteurs font de l’Inde un choix attrayant pour la mise en place de centres de fabrication jusqu’à la fin de la décennie, a-t-elle déclaré.

Facteurs de risque