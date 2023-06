L’Inde passe en demi-finale avec une victoire sur l’Afrique du Sud

L’Inde a blanchi l’Afrique du Sud 4-0 pour se qualifier pour la demi-finale de la Coupe du monde de squash SDAT WSF mercredi.

Les victoires de Tanvi Khanna, Saurav Ghosal, Joshna Chinnapa et Abhay Singh ont permis aux hôtes de se débarrasser sans problème du défi sud-africain.

L’Inde affrontera désormais le Japon pour la première place de la poule B.

Devant une foule locale passionnée au centre commercial Express Avenue de Chennai, les hôtes étaient en pleine forme alors que les têtes de série n ° 2, l’Inde, se sont maintenues en tête de la poule B en prenant le maximum de points de l’Afrique du Sud.

Tanvi Khanna avait l’air excellente lors du premier match alors qu’elle dépassait Hayley Ward.

La joueuse de 26 ans était en bon contact puisqu’elle a confortablement remporté les deux premiers matchs 7-4, 7-2.

Ward est revenu avec une victoire de 7-3 au troisième match, mais n’a rien pu faire pour empêcher une Khanna excitée de sceller le match avec une victoire de 7-2.

Lors du deuxième match, le n ° 1 indien Saurav Ghosal a été soumis à un test par Dewald van Niekirk.

Dans les premières étapes du premier match, le Sud-Africain a mieux géré les conditions rapides sur le terrain – qui ont vu le ballon s’envoler du mur avant avec rythme – avant que Ghosal ne s’adapte pour remporter le match sur un tie-break passionnant de mort subite 7-6.

À partir de là, le n ° 1 indien – dont le soutien à domicile déjà substantiel avait été encore renforcé après avoir informé l’arbitre que son propre point aurait dû être laissé pour compte – a bien poussé.

Le joueur de 36 ans avait l’air plus à l’aise alors qu’il remportait le deuxième match 7-4, avant de poursuivre dans le troisième pour terminer le match en 25 minutes avec une victoire 7-1.

Ensuite pour l’Inde, Joshna Chinappa, l’ancienne n ° 10 mondiale de Ghosal, a donné à l’Inde une avance de 3-0 avec une victoire de 3-1 sur Lizelle Muller.

Chinappa semblait la meilleure joueuse lors des deux premiers matchs alors qu’elle prenait une avance de 2-0 avec des victoires de 7-4, 7-3, mais a été repoussée dans le troisième 3-7 par Muller.

Après une conversation avec l’entraîneur Chris Walker, Chinappa s’est bien sorti du quatrième match pour mettre le match au lit avec une victoire 7-1.

Dans le match de clôture de la journée, Abhay Singh a assuré que l’Inde resterait invaincue avec une victoire 3-1 contre Jean-Pierre Brits.

« Je veux être le meilleur qui soit, et le meilleur qui ait jamais existé, mais je veux le faire de la bonne manière pour qu’on se souvienne de moi de la bonne manière », a déclaré Ghosal après le match. « Pour moi, le faire le bon chemin est très important. Cela m’aide à mieux dormir la nuit et je pense que c’est la chose la plus importante dans la vie, être heureux dans la vie et faire les choses correctement. Ailleurs dans la poule B, les têtes de série n°3, le Japon, ont perdu un match pour battre Hong Kong, Chine.

Dans la poule A, l’Egypte, championne en titre et tête de série, a poursuivi sa belle forme avec une victoire 4-0 sur la Colombie, tête de série n°8, tandis que la Malaisie, tête de série n°4, a battu l’Australie, tête de série n°5, 3-1.

Résultats:

L’Inde a battu l’Afrique du Sud 4-0 (Tanvi Khanna a battu Hayley Ward 7-4, 7-2, 3-7, 7-2 ; Saurav Ghosal a battu Dewald van Niekerk 7-6, 7-4, 7-1 ; Joshna Chinappa a battu Lizelle Muller 7-4, 7-3, 3-7, 7-1 ; Abhay Singh a battu Jean-Pierre Brits 7-4, 3-7, 7-6, 7-5).

