L’Inde parie sur les joueurs de badminton pour une riche récolte de médailles

L’édition 2018 des Jeux du Commonwealth à Gold Coast a été une année décisive pour l’Inde en badminton. C’est lors de cette édition que l’Inde a remporté sept médailles – deux d’or, trois d’argent et deux de bronze – et est devenue la nation la plus titrée de la compétition de badminton des Jeux.

Le badminton, qui a fait ses débuts au CWG en 1966 à Kingston, en Jamaïque, a vu l’Inde remporter des succès sporadiques grâce à Prakash Padukone (1978), Syed Modi (1982) et Parupalli Kashyap (2014) remportant les couronnes du simple messieurs tandis que Saina Nehwal remportait le médaille d’or en simple féminin à deux reprises – en 2010 à New Delhi et à Gold Coast. Dans l’ensemble, l’Angleterre et la Malaisie ont dominé l’événement jusqu’en 2018, lorsque l’Inde est devenue la première place.

C’est également en 2018 que l’Inde a remporté l’or dans la compétition par équipes mixtes pour la première fois aux Jeux du Commonwealth. L’Inde a dominé le simple féminin alors que Saina Nehwal a remporté la médaille d’or du simple féminin en battant sa compatriote PV Sindhu en finale à Gold Coast.

Cette fois, Sindhu sera le fer de lance de la campagne indienne aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, dans l’espoir de convertir son argent d’il y a quatre ans en or, car Saina a été laissée de côté car elle a sauté les essais.

Au cours de ces quatre années, Sindhu est devenue une joueuse plus forte, a gravi le sommet du badminton féminin en tant que championne du monde en 2019 et a également bien réussi sur le circuit, remportant sa deuxième médaille (une médaille de bronze) aux Jeux olympiques de Tokyo. Sindhu est en superbe forme pour les Jeux du Commonwealth, après avoir remporté l’Open de Singapour il y a quelques jours. Cette année, elle a également remporté le Swiss Open et le Syed Modi Memorial à New Delhi.

La campagne indienne en simple messieurs sera menée par Kidambi Srikanth, médaillé d’argent aux Championnats du monde, et Lakshya Sen, numéro 10 mondial et médaillé de bronze aux Championnats du monde qui a connu un superbe début de saison.

Lakshya et Srikanth, qui ont remporté l’argent derrière la légende malaisienne Lee Chong Wei en 2018, sont classés 10e et 11e au classement mondial de la BWF et devraient être classés respectivement troisième et quatrième derrière le numéro 5 mondial malais Lee Zii Jia et Loh Kean Yew de Singapour, classé 9e. dans le monde.

Tous deux traversent une période de vaches maigres après de superbes résultats plus tôt dans l’année. Après avoir remporté le titre de l’Open d’Inde à Delhi en janvier, Lakshya a atteint la finale de l’Open d’Allemagne et de toute l’Angleterre.

Depuis lors, il a fait partie de l’équipe gagnante de la Coupe Thomas, mais n’a réussi à atteindre les quarts de finale qu’au Masters d’Indonésie en juin, faisant des sorties anticipées à l’Open de Corée, aux Championnats d’Asie et à l’Open d’Indonésie en juin.

Srikanth a également eu une trajectoire similaire puisque l’ancien n ° 1 mondial a subi des pertes précoces à Singapour, en Indonésie, en Thaïlande et aux Championnats d’Asie de badminton, All England et India Open cette saison.

Il a atteint les quarts de finale de l’Open d’Allemagne et les demi-finales de l’Open de Suisse et de l’Open de Corée, en plus de jouer un rôle crucial dans le premier triomphe de l’Inde à la Thomas Cup en mai.

Si Srikanth, Lakshya, Sindhu et la paire de doubles masculins de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty jouent à leur potentiel, l’Inde devrait conserver le titre en équipe mixte qu’elle a remporté à Gold Coast.

L’Inde espère également une médaille du duo masculin de Rankireddy et Shetty, qui est classé huitième au monde. Le médaillé d’argent de Gold Coast 2018, qui a remporté l’Open d’Inde en janvier de cette année et a atteint les quarts de finale des championnats d’Angleterre, de Corée et de badminton cette saison.

Le duo n ° 8 mondial a réalisé de superbes sorties en Thomas Cup, contribuant à la victoire sensationnelle de l’Inde sur l’Indonésie en finale en battant une solide combinaison de Mohammad Ahsan et Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Ils ont été troublés par une blessure à Chirag Shetty mais semblent s’être remis. La meilleure paire indienne de double masculin a tiré le meilleur parti de l’entraîneur étranger spécial organisé par le gouvernement pour eux et s’est beaucoup améliorée ces dernières années.

Outre ces militantes testées et éprouvées, il faut également rechercher la jeune joueuse en simple Aakarshi Kashyap et la combinaison recrue en double féminin de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand, qui feront leurs débuts au CWG. En 2018, Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy avaient remporté le bronze en double féminin. Cette fois-ci, elle participera au double mixte avec B Sumeeth Reddy.

Dans l’ensemble, si les joueurs performent à leur potentiel, l’Inde devrait avoir une autre campagne productive aux Jeux du Commonwealth de Birmingham.

