L’Inde ouvrira sa campagne contre la Malaisie lors des éliminatoires de la Coupe du monde de hockey asiatique féminin à 5

L’Inde débutera sa campagne lors des éliminatoires de la Coupe du monde féminine de hockey asiatique à 5 contre la Malaisie à Salalah, Oman, vendredi.

L’Inde a été placée dans la piscine Elite avec le Japon, la Malaisie et la Thaïlande. Alors que le second, Challengers Pool, se compose de Hong Kong Chine, du Taipei chinois, de l’Indonésie, du Bangladesh, de l’Iran et d’Oman.

L’Inde sera dirigée par Navjot Kaur, tandis que Jyoti sera son adjoint.

L’équipe indienne affrontera ses homologues Elite dans le but de terminer dans les deux premières places de la poule et de se qualifier pour les demi-finales.

Après la Malaisie, l’Inde affrontera le Japon samedi suivi de la Thaïlande dimanche.

« Nous avons hâte de poursuivre le tournoi. Beaucoup d’efforts ont été consacrés à la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde de hockey asiatique féminin à 5.

« L’objectif est de bien jouer tout au long du tournoi et, espérons-le, de récolter les fruits de notre travail acharné en remportant le tournoi », a déclaré l’entraîneur indien Soundarya Yendala avant le départ de l’équipe.

Le capitaine Navjot a déclaré: «Nous devons affronter des équipes solides dans notre groupe, mais avec la quantité de travail que nous avons déployée pour être prêts pour ce tournoi, je suis convaincu que nous ferons de notre mieux et rentrerons à la maison, médailles en main. . »

