L’Inde ouvre sa campagne SAFF U-16 avec une victoire étroite 1-0 contre le Bangladesh

L’équipe masculine indienne U-16 a remporté une victoire acharnée 1-0 contre le Bangladesh pour ouvrir sa campagne de championnat SAFF U16 samedi.

L’équipe entraînée par Ishfaq Ahmed, disputant son tout premier match international, a été tenue en échec par un solide gardien du Bangladesh Nahidul Islam avant que Thoungamba Singh Usham ne marque le but vainqueur à la 74e minute.

L’Inde a commencé le match du Groupe A du bon pied, avec Vishal Yadav comme principale force créatrice en première mi-temps. A la 14e minute, il intercepte une passe avant de servir Bharat Lairenjam, dont l’effort est stoppé en face-à-face par Islam.

Quelques minutes plus tard, le gardien bangladais était de nouveau appelé à l’action alors qu’il repoussait le tir du pied gauche de Yadav dans le virage.

Le Bangladesh a également eu ses opportunités mais n’a pas pu tester Aheibam Suraj Singh dans le but indien. Contrairement à son homologue, il a profité d’un après-midi plutôt confortable sous le soleil de Thimphu.

L’essentiel de la menace de l’Inde au second semestre est venu d’efforts à long terme. Lairenjam décochait une demi-volée depuis l’extérieur de la surface, qui était fortement repoussée par Islam avant que le coup franc de Levis Zangminlun ne survole la barre transversale.

Samson Ahongshangbam n’a pas eu de chance de ne pas marquer un but sensationnel alors que son coup franc sourd à 35 mètres a secoué la barre.

Cependant, quelques minutes plus tard, il rejoignit ses coéquipiers alors qu’ils se réjouissaient du but décisif d’Usham.

Cela s’est matérialisé par la persévérance du remplaçant Manbhakupar Malngiang dans le dernier tiers alors qu’il volait le ballon dans les pieds d’un adversaire avant de tirer au but. L’Islam l’a sauvé une fois de plus, mais Usham a été le plus rapide à rebondir et l’a soigneusement rentré chez lui.

L’Inde dispose de quatre jours de repos avant d’affronter le Népal lors de son deuxième et dernier match de groupe le 6 septembre. Le Bhoutan, le Pakistan et les Maldives composent le groupe B. Les deux meilleures équipes des deux groupes se qualifieront pour les demi-finales.

